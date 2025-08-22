軍警待遇調整案政院提釋憲 李慧芝：35年前李煥也這麼做

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院發言人針對針對「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」兩項法案聲請釋憲及暫時處分，發言人李慧芝表示，大法官會議35年前曾做出264號解釋，明白宣告立法院「就預算案為增加支出之提議」，與憲法規定牴觸。記者邱德祥／攝影
行政院發言人針對針對「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」兩項法案聲請釋憲及暫時處分，發言人李慧芝表示，大法官會議35年前曾做出264號解釋，明白宣告立法院「就預算案為增加支出之提議」，與憲法規定牴觸。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰昨天宣布，針對「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」兩項法案，對於公務人員退休撫卹制度也會出現不合理的差別待遇；行政院發言人李慧芝表示，行政院今天已經向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分。

李慧芝指出，35年前以國民黨為多數的立法院，也曾作出決議，要求行政院「在79年度再加發半個月公教人員年終工作獎金，以激勵士氣，其預算再行追加」。同為國民黨的行政院前院長李煥在1990年2月10日向司法院大法官聲請釋憲，最終大法官做出第264號解釋，明白指出立法院的決議是「就預算案為增加支出之提議」，違反憲法第70條的規定，因此認定與憲法規定牴觸，宣告違憲。行政院在35年後也面臨相同的困境，因此按照憲法程序尋求憲政救濟。

李慧芝重申，政府對於照顧國軍、提升軍人待遇不遺餘力，今年4月已調增各官階官士兵的志願役勤務加給，而立法院以兩項法案增加政府支出，不只違反憲法權力分立跟責任政治，且短時間內二度加薪，還將造成軍警文職併用的機關，薪資結構的失衡，對於公務人員退休撫卹制度也會出現不合理的差別待遇。

