內閣逃難潮？數發部長請辭 陳智菡：有風骨人士感到不如歸去

數位發展部長黃彥男今爆因中央研究院借調期限將於8月31日屆滿，已向行政院長卓榮泰請辭，將歸建中央研究院持續從事研究工作。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，賴政府只想要部會首長當橡皮圖章或當砲灰，「部分有風骨、不願為賴政府背書的專業人士感到有志難伸、不如歸去。」

陳智菡指出，追加預算案一送來，看到大多數的預算全都是之前被立法院刪除的預算，直接複製貼上，根本是新瓶裝舊酒，就知道賴清德政府無意檢討浮濫預算，只想要部會首長當橡皮圖章或當砲灰，因此部分有風骨、不願為賴政府背書的專業人士感到有志難伸、不如歸去。

陳智菡說，數發部長黃彥男就是一例，數發部在追加預算中相對克制、尊重立法院審議權、在該部之預算中做適當調整，但其專業背景與理性溝通的風格，顯然無法在目前執政黨以「政治鬥爭為樂」、「造謠成風」的惡劣政風中存活，為國家貢獻所長。

陳智菡指出，另有許多不適任的官員也趁機遭到汰換，令人擔心的是，少了這些專業人士和炮灰，會補上什麼樣的二軍？該不會是送入一批毫無專業、想為賴總統錯誤政策方向繼續護航的禁衛軍？

