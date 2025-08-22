林佳龍接受3大使呈遞到任國書副本 交換合作意見

快訊

中央社／ 台北22日電

外交部林佳龍今天接受海地新任駐台大使潘恩、巴拉圭新任駐台大使費拉迪加、及貝里斯新任駐台大使梅凱瑟等3友邦大使呈遞到任國書副本，並分別就深化雙邊合作交換意見。

外交部發布新聞稿指出，林佳龍誠摯歡迎潘恩（Roudy Stanley Penn）再度來台履新，尤其明年是台灣與海地建交70週年，政府願續與海地持續深化安全、科技、教育與人才培訓、農業及醫療領域的發展。

潘恩表示，去年任期結束返回海地後，至今對台灣風土人情仍保有深刻記憶，此次再度奉派來台深感榮幸，台灣在天然災害防制及農業轉型具豐富經驗，願與台灣加強合作。

林佳龍接續歡迎費拉迪加（Darío Filártiga RuizDíaz）抵任，並感謝費拉迪加在7月他訪問巴拉圭期間的悉心接待，費拉迪加熟悉台巴關係且與台灣有長遠情誼，相信雙方可在既有的友好合作基礎上持續深化兩國邦誼。

費拉迪加表示，出使兄弟友邦台灣深感榮幸，台巴兩國近年透過「台灣－巴拉圭科技大學」計畫為巴國培育優秀科技人才，巴拉圭政府非常期待與台灣政府持續合作，共同努力深化雙邊關係以嘉惠兩國人民。

林佳龍最後歡迎梅凱瑟（Katherine VanessaMeighan）抵台履新，並提及7月「第二屆台貝經濟合作協定行政管理委員會會議」中，他曾與當時隨團訪台的梅凱瑟就台貝持續深化經貿交流及投資交換意見，特別是近期台灣開放貝國冷凍白蝦等水產品輸台，為台貝友好關係注入新能量，前景可期。

梅凱瑟表示，此次奉派使台備感殊榮，尤其過去曾獲頒國合會獎學金來台深造，對台灣情感深厚，承諾未來將運用其專業經驗及豐沛人脈，致力深化兩國友好情誼。

外交部說明，台灣與拉丁美洲及加勒比海友邦長期在醫療衛生、農漁業、人才培育等各領域緊密合作，成果豐碩，未來外交部將在既有合作基礎上，整合各部會資源，發揮「總合外交」精神，持續與友邦攜手合作，增進台灣與友邦人民的福祉。

