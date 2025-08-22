聽新聞
0:00 / 0:00
數發部長黃彥男請辭 行政院證實：尊重生涯規劃
數發部傍晚發出新聞稿指出，數發部長黃彥男因中央研究院借調屆滿，考量個人生涯規劃，已向行政院長卓榮泰請辭。行政院發言人李慧芝證實表示，卓榮泰感謝黃彥男的奉獻，也尊重他的生涯規劃。
李慧芝表示，卓院長感謝黃部長在借調期間所做出的奉獻，並尊重黃部長的生涯規劃，也期待黃部長在回到學術領域後能夠持續為政府提出建言。
對於數發部長的接任人選，李慧芝並未進一步說明。
