閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部今（22）日傍晚發出新聞稿指出，數發部長黃彥男因中央研究院借調期限將於114年8月31日屆滿，考量個人生涯規劃，已向行政院卓榮泰院長請辭部長一職，將歸建中央研究院持續研究工作。

數發部表示，黃彥男任內推動「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」三箭施政方向，於引領台灣邁向更安全、便利與繁榮的數位未來，回顧過去一年多來已有重大階段性成果。

在強化數位韌性方面，除積極建構海陸空通訊網路韌性、普及通訊網路建設、提升人工智慧（AI）主動防禦量能外，推動資安法案順利三讀通過，加速培育政府資安專業人才。

在發展數位經濟方面，積極透過「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具，全面推進數位經濟產業生態系成形，讓數位產業產值提前於本年突破兆元，另資安產業產值也已突破817億元。

在積極強化打詐方面，建置及優化「數發部打詐通報查詢網」功能，於114年8月21日115年度中央政府總預算案中，也成功說服行政院另外再爭取打擊詐欺經費用來擴大通報查詢網功能1億元，並與電商及電信業者建立聯防機制、推動網路廣告實名制等防詐措施，強化打擊數位詐騙。

同時，黃彥男致力推動數位領域資訊科技及研發量能等相關政策，讓2024年度IMD世界數位競爭力調查評比結果，我國7項指標排名全球前3名；在「電信投資GDP占比」、「無線寬頻普及率」、「企業能充分處理網路安全問題」及「政府應對網路安全能力」等指標排名，均有所提升，可見數發部在普及通傳網路建設、投資AI新創、輔導促成產業AI生態系成形、提升資安治理成熟度、加強公私協力情資分享與資安聯防、維護整體資通訊安全等作為，已有顯著成效。

數位發展部對黃彥男任內的努力與貢獻表達誠摯感謝，並將依規完成交接作業，持續推動數位經濟發展與打詐政策，確保施政進度不受影響。

