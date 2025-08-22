國合會首次參與亞洲中心會議 謝佩芬分享應用AI援外

快訊

中央社／ 台北22日電

國合會今天表示，首次參與東南亞智庫亞洲中心（Asia Centre）於泰國曼谷主辦的「亞洲AI與治理」國際會議，由副秘書長謝佩芬分享台灣在對外援助上的AI應用經驗。

財團法人國際合作發展基金會今天發布新聞稿表示，亞洲中心主辦的第10周年國際會議「亞洲AI與治理」昨天與今天在泰國曼谷舉行，此次會議聚焦人工智慧（AI）對亞洲地區治理、民主發展、公民社會與媒體的影響，國合會首次受邀參與，且是唯一的台灣代表。

國合會指出，謝佩芬擔任今天舉行的「亞洲及太平洋地區的人工智慧發展與調適」場次與談人，她以台灣經驗出發，指出AI應用必須以人為本，搭配能力建構與教育訓練，方能確保技術應用既能有助政府治理，也能保障人民權利。

謝佩芬舉公共安全及公共衛生為例，如國合會在聖文森協助建立智慧車牌辨識系統，使警方能即時追蹤特定車輛，大幅縮短民眾報案後案件送交法院的時間，提升司法效率並增進民眾對政府的信任。

現場與會者提問，國合會在小型國家應用AI時，如何克服資料量不足的問題；謝佩芬回應，各夥伴國家發展情況及需求不同，確實存在此項挑戰，但正因如此，反而凸顯國合會在這些國家運用AI科技且因地制宜的重要性，否則恐怕很難期待其他組織會特別為較小型的國家發展AI科技。因此，在較小型國家數據有限的情況下，運用不同的科技工具進行協助，反而加乘其社會效益。

國合會說明，會議其他場次則探討人工智慧在民主治理、媒體韌性、跨部門合作、各國監管與創新框架與社會影響等層面的挑戰與機會。國合會首次參與象徵台灣在國際AI治理與拓展夥伴關係的積極行動上，未來也將在技術合作計畫中逐步擴展AI應用範疇。

泰國 曼谷 謝佩芬

