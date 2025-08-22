快訊

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

外交部115年預算達415億 涉外官員：強化榮邦計畫

中央社／ 台北22日電

行政院通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，涉外官員今天表示，外交部115年預算較今年增加新台幣109億元，約達415億元水準，未來將在邦交國以及理念相近國家推動榮邦計畫，並以「經濟外交」策略，穩固與邦交國關係。

涉外官員表示，明年度外交部預算較今年度的305億元，增加109億元，雖然增幅達35.7%，占總預算比例1.37%，其實僅恢復到2021年的水準。台灣與中國的外交預算差距達8倍，面對中國外交預算積極擴張，台灣有必要強化外交能量應對，因此在總統賴清德與行政院的支持下，讓外交預算編列有所突破。

官員說明，中國在外交戰場上糧草充足，並善用其經濟規模對台灣友邦施壓，持續壓迫台灣的國際生存與發展空間。近年來隨著國際政治局勢的變化，以及供業鏈重組，各國開始正視中國透過經濟脅迫，損害民主核心價值的威脅，也引起全球理念相近國家的反制，特別在科技產業上積極建構「非紅供應鏈」，加上美國總統川普重返白宮，讓「經濟外交」成為國際外交場上的重要議題。

官員表示，外交部因應國際情勢，在賴總統與行政院的支持下，成立「行政院經濟外交工作小組」，積極在邦交國、理念相近與台灣戰略利益一致的國家推動「榮邦計畫」，與各國透過實質合作，同時輸出台灣的優勢產業創造商機。

官員說明，外交部長林佳龍上任後透過「經濟外交」策略，穩固與邦交國關係，並成功促使泰國等國陸續提供台灣民眾免簽待遇，並持續透過邦交國與理念相近國家發展區域與多邊關係，達到拓展的效果。

涉外官員表示，外交部明年度預算增編109億元預算，約有68億元將用於落實「榮邦計畫」上，並將持續與友邦在半導體韌性供應鏈、可信賴網路數位治理、智慧園區海外示範、新能源與碳權合作、智慧醫療、智慧農業、永續觀光、主權AI等領域深化合作，透過實質合作案拓展外交空間。

此外，另約有30億元用於增補國合會基金規模，逐年回補至國合會成立時行政院核准基金規模300億，強化台灣國際開發、投資與援助的能量，深化台灣與夥伴國家的關係。同時因應國際政要訪台人數增加，以及台灣參與國際會議與交流的需求增加，國際交流活動與訪賓接待的預算也增加約8億元，以強化台灣國際鏈結，深化台灣與理念相近國家的實質合作。

