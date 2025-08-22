影／關稅衝擊漁民！陳駿季稱沒有悲觀權利 曝賴清德一再交代這事

台灣漁民捕撈的鬼頭刀銷美量大，受到美對台課徵暫時性關稅20％衝擊，賴清德總統今與相關部會到宜蘭蘇澳區漁會與產業界座談。農業部長陳駿季直言「我們沒有悲觀的權利」，應該趁這個機會把挑戰化成產業再升級的機會，政府一定會做農漁民的後盾。

賴總統下午率行政院秘書長龔明鑫、陳駿季、農業部次長陳昭欽、漁業署長王茂城到宜蘭，與宜蘭縣代理縣長林茂盛、民進黨立委陳俊宇，以及台灣鬼頭刀漁業協會理事長陳春生與鬼頭刀產區的蘇澳、新港、東港區漁會總幹事，鬼頭刀產業鏈代表與加工業者座談。

王茂城簡報指出，台灣鬼頭刀年出口1800公噸，美國就占1324公噸，高端市場以魚片為主，美國對等關稅公布，主要競爭對手祕魯、厄瓜多都比我們低，相對弱勢，擔心市售率被取代。

此外，王茂城分析關稅成本可能轉嫁消費者，降低購買慾望，致美國市場萎縮，或者貿易商也可能因為末端售價提升，把成本壓在漁船身上，造成漁貨賣不出去影響價格。農業部已經啟動180億元農漁產業支持方案，擬定三大面向六大措施，提供金融協助、強化冷鏈設備、開拓多元化管道等。

台灣鬼頭刀漁業協會理事長、蘇澳區漁會總幹事陳春生說，政府這幾個月大力輔導，讓業者在FIP（漁業改進計畫）升級，大大提升銷美的競爭力，但是20%關稅確實讓漁民很煩惱。

他說，就像農民種水稻要申報，FIP建置過程也要求漁民要申報，但漁民讀書不多，希望政府有跨部會的國家隊專案處理，給予漁民輔導，並簡化申報流程，讓漁民能符合申報程序，漁獲能夠進入漁市場拍賣。

陳駿季表示，在這次台美關稅談判過程，總統一再交代，不管談判過程怎麼樣，一定要以農漁民的權益為優先，所以農業部秉持維護糧食安全、產業競爭力，讓產業永續發展，更重要的事，不損害農漁民權利。

他說，在這個前提之下，關稅從32%降到10%，現在又升到20%，這都是談判過程中階段性成果。之前政府多次到產地與漁民座談，也聽到很多滿擔心、悲觀，這樣的關稅沒辦法活下去。

陳駿季直言，「在這次談判過程中，我們沒有悲觀的權利，應該趁這個機會把挑戰化成產業再升級的機會，政府一定會做農漁民的後盾」，包括提出三大策略、短期金融支持、多元市場開拓，一定會盡全力協助。

他說，中長期過程中，包含農漁民本身，特別是鬼頭刀到美國市場要認證，沒認證沒辦法進到高價市場。賴總統期待農漁產銷資訊一定要盡量完整的蒐集，後續計畫性的生產、產銷調節才能有所掌握。陳強調，有任何建議一定滾動性檢討，用行動支持產業。 台灣鬼頭刀漁業協會理事長、蘇澳區漁會總幹事陳春生（拿麥克風者）說，20%關稅確實讓漁民很煩惱。記者林佳彣／攝影 賴總統今天下午率行政院長龔明鑫、陳駿季、農業部次長陳昭欽、漁業署長王茂城到宜蘭，與台灣鬼頭刀漁業協會、鬼頭刀產區3個漁會總幹事、鬼頭刀產業鏈代表與加工業者座談。記者林佳彣／攝影

