政院提軍人加薪釋憲 賴總統：若未違憲會追補

賴清德總統22日上午前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊，他提及，明年度國防預算將占GDP3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。至於立法院提出的軍人待遇提升，涉及違憲，行政院將提出釋憲，後續將依照司法院大法官的釋憲結果，若合乎憲法，將追溯補齊。

包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令唐華、艦指部指揮官吳立平、作戰區指揮官陳文星、一六八艦隊艦隊長姚樂輝等，皆出席活動。賴總統登艦後，首先視導戰情操演及聽取相關任務簡報；午間並與官兵代表會餐及頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。

賴總統表示，今年海軍168艦隊在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「海峽雷霆軍演預應」以及「東馬運補護航」等各項演訓任務中，都充分展現海軍優質的專業職能以及平日勤訓精練的成果。

賴總統說，中國大陸數年來對臺威脅與日俱增，面對灰色地帶侵擾的頻率持續提升，國軍弟兄姊妹不畏壓力，精準掌握敵情、強化戰訓本務，是國人安心的依靠。也提醒大家在操演時務必掌握每一個環節，同時也要持續精進保密工作，提高警覺，任何軍旅的微小日常都可能是敵人夢寐以求的情資。

賴總統指出，未來政府會繼續增加國防預算，明年度國防預算將占GDP 3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。不僅展現守護國家安全、保護民主自由人權的決心，同時也願意跟國際社會肩並肩站在一起，共同發揮威懾力量，以維護印太的和平穩定。

賴總統提到，政府不僅提高預算以強化國防力量，也秉持前總統蔡英文的「興安專案」持續修建國軍營舍空間，並改善福利待遇。他上任後，即應顧立雄部長要求為國軍加薪，主計總處也已編列相應預算支應，讓國軍薪資提高。

至於立法院提出的軍人待遇提升，賴總統說，因為有涉及違憲的問題，行政院預計在送出總預算案時提出釋憲，後續將依照司法院大法官的釋憲結果，若合乎憲法，將追溯補齊；倘有違憲，將另循其他方式照顧國軍。

他表示，蔡英文任內最後1年為軍公教加薪4%，去年他也替軍公教加薪3%，政府將持續完善對國軍官兵的照顧。

賴總統也說，除對外軍事採購，也會持續支持國防自主，包括與國際友盟國家共同合作，從研發設計到生產製造等。不僅可以增加國防力量，也能帶動軍工產業發展，讓台灣的軍工產業永續支援國軍、強化國防力量，這才是永續雙贏之道。

賴總統承諾，籌措進來的武器裝備，包含下一代巡防艦、無人載具的獲得，以及國軍所有軍事需求的汰舊換新，政府都會給予支持，堅定做國軍的後盾，與時俱進，提升國軍整體戰力。

商品推薦