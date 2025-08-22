李文忠：提高軍警消薪資誰曰不宜 但須注意衡平性
退輔會前副主委李文忠今天表示，鑒於國軍志願役人員不足，適當提高薪資待遇有助解決這一長期存在的問題，並吸引更多優秀的年輕人投身軍旅。而鑒於平時警消人員辛苦危險的程度不遜於軍人，適度提高現職人員加給及退休人員給付，誰曰不宜！
行政院昨天宣布，明年度總預算未編列立法院通過的「軍人待遇條例」加給增至3萬元以及「警察人員人事條例」提高退休警消所得替代率，並將此二法案送請釋憲。
李文忠認為，行政部門作法允當。首先，行政院推動政務，立法院監督，行政院編列預算，立法院審查預算，這是萬國行政-立法的憲政分際，即使在內閣制國家也是如此。過去一年多，立法院在野黨多數紊亂憲政分際，以致引發各地公民團體不滿憤怒，自主發動罷免；政府的錯誤在不思退讓妥協，又草率地跟進同行大罷。希望朝野都能記取教訓。
他說，在野黨通過的法案缺失很明顯：前法未充分考慮不同公務人員的衡平性及公平性，後法未考慮不同退休公務人員以及全體國民年金的衡平性及公平性。但在野版本有可採之處：軍人的部份，鑒於志願役人員不足，適當提高薪資待遇有助解決這一長期存在的問題，並吸引更多優秀的年輕人投身軍旅。退休警消的部份，鑒於平時警消人員辛苦危險的程度不遜於軍人，適度提高現職人員加給及退休人員給付，誰曰不宜！
他表示，盼望朝野秉於憲政原則及共同解決問題的態度，互相協調妥協退讓，翻過惡鬥不休的那一頁向前進。相信這正是國人共同的期待，也會以此作為裁判。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言