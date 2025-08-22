李文忠：提高軍警消薪資誰曰不宜 但須注意衡平性

快訊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨前立委李文忠。聯合報系資料照
退輔會前副主委李文忠今天表示，鑒於國軍志願役人員不足，適當提高薪資待遇有助解決這一長期存在的問題，並吸引更多優秀的年輕人投身軍旅。而鑒於平時警消人員辛苦危險的程度不遜於軍人，適度提高現職人員加給及退休人員給付，誰曰不宜！

行政院昨天宣布，明年度總預算未編列立法院通過的「軍人待遇條例」加給增至3萬元以及「警察人員人事條例」提高退休警消所得替代率，並將此二法案送請釋憲。

李文忠認為，行政部門作法允當。首先，行政院推動政務，立法院監督，行政院編列預算，立法院審查預算，這是萬國行政-立法的憲政分際，即使在內閣制國家也是如此。過去一年多，立法院在野黨多數紊亂憲政分際，以致引發各地公民團體不滿憤怒，自主發動罷免；政府的錯誤在不思退讓妥協，又草率地跟進同行大罷。希望朝野都能記取教訓。

他說，在野黨通過的法案缺失很明顯：前法未充分考慮不同公務人員的衡平性及公平性，後法未考慮不同退休公務人員以及全體國民年金的衡平性及公平性。但在野版本有可採之處：軍人的部份，鑒於志願役人員不足，適當提高薪資待遇有助解決這一長期存在的問題，並吸引更多優秀的年輕人投身軍旅。退休警消的部份，鑒於平時警消人員辛苦危險的程度不遜於軍人，適度提高現職人員加給及退休人員給付，誰曰不宜！

他表示，盼望朝野秉於憲政原則及共同解決問題的態度，互相協調妥協退讓，翻過惡鬥不休的那一頁向前進。相信這正是國人共同的期待，也會以此作為裁判。

