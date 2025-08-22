【重磅快評】綠委急嚷發現金 反砸卓榮泰行動內閣招牌

立法院院會今天在朝野達成共識下將《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正案逕付二讀。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤高興得亮出加速發現金的海報找藍委合照，並表示期待下週完成三讀，可望在10月普發現金1萬元。藍委羅智強忍不住虧吳「過去半年民進黨在擋什麼？」，還真是一針見血。

羅智強一句話戳破卓榮泰自詡是行動創新內閣的表象。總統8月1日公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」法案後，卓內閣搞了三星期後才提出修正案，但內容還是普發一萬元，只是多加一些項目、金額、發放時程說明，到底行動力在那裡？又有什麼創新？

立法院早在7月11日就三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，並明定特別預算上限為5450億元，每人將普發現金1萬元，10月底前執行完畢；但行政院百般不願意，綠委批評錢從哪來。過了20天，賴清德總統不得不依法公布，閣揆天人交戰了13天，行政院才通過修正草案，把預算調高至5900億元。

民進黨一再窮喊，行政院的草案卻新增了450億元，其中包括200億元作為第2期產業支持、200億元用於強化電力韌性、40億元加碼照顧弱勢族群，以及約10億元作為普發現金作業所需經費，並調整發放時程，由原本10月底執行完成改為「特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢，不排富」。行政院忙了一個多月，最後推出和藍白原來版本無甚差異的草案，所為何來？

坦白說，行政院新增的200億元產業支持根本不足以應付美國關稅衝擊，從業界來看，這根本是杯水車薪；至於200億元強化電力韌性，則和10年5645億元電網強韌計畫重疊。台電今年拿不到政府1000億元撥補，行政院編這200億元算是意思意思一下，猶如變相補助台電。至於40億元加碼照顧弱勢族群，並未清楚說明如何運用，要不是順應儘快普發現金的民意，藍白真要挑剔，行政院恐怕也很難說明清楚。

值得一提的是，吳思瑤說期待下週能完成三讀，屆時將可望在10月普發現金一萬，可能是估算行政院公布特別預算的時程。如果立法院在會期結束前完成三讀，行政院可以從容在10月執行發放作業，給了人民一些期待，但也變相給藍白施壓，「既然要發現金，就趕快三讀」。如果藍白要用力挑毛病，時程延宕，那就是藍白的問題了，吳思瑤的用意明顯。

吳思瑤今天受訪除提到「朝野齊心合作」，還說行政院此次修正是為了讓違憲條文變成合憲，透過修正案方式將普發現金改由行政權發動，不僅順應民意、促進朝野和解。

可惜的是，行政權的發動提出的版本並無亮點，浪費一個多月時間，如今民進黨死要面子，又要強押藍白通過，手路實在太粗。卓內閣花一個多月時間，只在藍白版本加幾字就說這是行政權發動，還說這樣才合憲，根本就是空轉、內耗，以後就別提什麼行動創新內閣，徒增笑柄。

