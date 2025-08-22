影／屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

面對823之後內閣可能出現的新一波人事異動，屢因失言引發爭議、遭綠委點名下台的經濟部長郭智輝，今日到高雄出席「2025 Meet Greater South Expo亞灣新創大南方」活動時，被媒體追問部長是否換人，他笑回「有嗎？」不願鬆口。隨後上台致詞時，他拿出講稿幽默自嘲「我還是照稿演出」，現場響起笑聲與熱烈掌聲。

媒體近日報導，現任行政院祕書長龔明鑫可望轉任經濟部長，總統府副祕書長張惇涵則將接掌行政院祕書長，引發外界對經濟部長人事去留的關注。

2025 Meet Greater South 亞灣新創大南方今在高雄展覽館盛大舉行，經濟部長郭智輝受邀出席，面對媒體追問內閣人事異動，他一臉輕鬆回應「有嗎？我不知道」避談去留。

郭智輝上台致詞笑說「我還是照稿演出」，現場立即熱烈掌聲和笑聲。他提到經濟部從第一屆支持「亞灣新創大南方」展會，今年由中小暨新創企業署與技術司共同參與，協助新創與在地產業對接，拓展市場。

郭智輝說，青年創業貸款累計融資達967億元，亞灣新創園吸引256家新創進駐，並帶領89家新創參與美國SelectUSA，促成多項投資與合作；另建置85條AI試產線，涵蓋15大產業，強化技術應用與人才培育。

高雄市長陳其邁表示，經濟部自亞灣1.0至2.0計畫已在高雄投入230億元，培育新創公司並創造大量就業。市府將持續扮演新創媒合平台角色，透過智慧高雄燈塔計畫吸引外資與新型產業，並提供租金優惠與補貼，歡迎新創進駐。

「數位時代」」榮譽發行人何飛鵬指出，展會將規劃創業家開講、投資媒合會及新創交流之夜等活動，助力新創鏈結企業與投資人，為台灣注入創新動能，加速募資與成長。 經濟部長郭智輝今到高雄出席2025 Meet Greater South Expo亞灣新創大南方開幕活動，避談去留。記者郭韋綺／攝影 經濟部長郭智輝今到高雄出席2025 Meet Greater South Expo亞灣新創大南方開幕活動，避談去留。記者劉學聖／攝影 經濟部長郭智輝今到高雄出席2025 Meet Greater South Expo亞灣新創大南方開幕活動，避談去留。記者郭韋綺／攝影

