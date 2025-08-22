影／鬼頭刀受關稅衝擊恐輸秘魯、厄瓜多競爭國 賴清德：政府責無旁貸

快訊

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／宜蘭即時報導
美國對等關稅衝擊捕撈漁業，總統賴清德今天到鬼頭刀主要產地宜蘭南方澳，與漁業界座談，聽取心聲。記者林佳彣／攝影
美國對等關稅衝擊捕撈漁業，總統賴清德今天到鬼頭刀主要產地宜蘭南方澳，與漁業界座談，聽取心聲。記者林佳彣／攝影

美國對台灣課徵暫時性關稅20％已實施，宜蘭南方澳漁民捕撈的鬼頭刀銷美量大，受到衝擊。賴清德總統今天到漁會與業者座談，賴說，對於受關稅影響的產業，政府責無旁貸，有責任一一提供政策來幫助，但也擔心做不夠周延，因此專程來聽業者意見，希望政策推動真正解決問題。

全台鬼頭刀一年捕獲5000多公噸，以宜蘭南方澳、台東新港及屏東東港為主要生產地，高達7成外銷美國。南方澳每年銷美的鬼頭刀有6、700公噸，製成魚排後，一公斤可以賣到40多美元，因關稅高於競爭對手國家祕魯、厄瓜多，漁民都相當憂心。

賴清德今天下午率農業部長陳駿季、農業部次長陳昭欽、漁業署長王茂城到宜蘭，與宜蘭縣代理縣長林茂盛、民進黨立委陳俊宇，以及台灣鬼頭刀漁業協會理事長陳春生、船長、船主等人座談。

「今天到宜蘭，就是要跟漁民站在一起」，賴清德說，面對美國關稅，不只中小企業、科技業，農漁民也受衝擊，政府提出的因應政策，不只針對科技業或中小企業，也包括農漁業，這點希望大家要清楚。

賴說，他與行政院長卓榮泰先後和中小微型企業座談超過20場，今天第一次來到宜蘭，因為這裡是鬼頭刀捕撈、加工產業重鎮，希望聽漁民的聲音，讓政府因應的政策推動，能夠真正解決農漁民、中小企業的問題。

