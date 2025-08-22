聽新聞
0:00 / 0:00
影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光
賴政府內閣改組在即，經濟部長郭智輝屢被點名下台，就在823罷免案、公投案投票前夕的今天，傳出行政院秘書龔明鑫可望出任經濟部長。賴清德總統今到宜蘭與漁業界座談時，媒體問及「龔明鑫接經濟部長嗎？」賴未回應，繼續與現場代表握手致意。
今天座談會與會人員眾多，傳出接任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫到場，以及農業部長陳駿季、農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城、宜蘭縣代理縣長林茂盛、民進黨立委陳俊宇，以及台灣鬼頭刀漁業協會理事長陳春生、漁民與產業界代表都到場。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言