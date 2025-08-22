影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

賴政府內閣改組在即，經濟部長郭智輝屢被點名下台，就在823罷免案、公投案投票前夕的今天，傳出行政院秘書龔明鑫可望出任經濟部長。賴清德總統今到宜蘭與漁業界座談時，媒體問及「龔明鑫接經濟部長嗎？」賴未回應，繼續與現場代表握手致意。

今天座談會與會人員眾多，傳出接任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫到場，以及農業部長陳駿季、農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城、宜蘭縣代理縣長林茂盛、民進黨立委陳俊宇，以及台灣鬼頭刀漁業協會理事長陳春生、漁民與產業界代表都到場。

賴總統（中）今到宜蘭縣蘇澳區漁會與漁業界座談，傳出將接任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫（左）也到場，兩人會中有些互動。記者林佳彣／攝影

商品推薦