龔明鑫傳有望任經濟部長 張啓楷：賴政府只能小圈圈玩大風吹

726大罷免失敗，823罷免結果尚未出爐，內閣團隊人事已陸續調整，其中現任政院秘書長龔明鑫可望出任經濟部長。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，若真的有這種人事異動，也只能說賴政府已經沒人了，只能在「有限的小圈圈」內「玩大風吹」，了無新意，讓民眾無感，難寄以厚望。

有關傳聞龔明鑫可望接任經濟部長一事，張啓楷表示，龔明鑫具備國立台灣大學經濟學碩士、國立中興大學法商學院經濟學博士學位，更曾任台灣經濟研究院副院長及經濟部政務次長，學經歷算是對經濟專業；但龔明鑫在過去任國發會主委期間，對於如興弊案等國發基金投資賠超10億問題，龔明鑫當時卻說要等「沒救」才撤資，「顯見龔明鑫對於弊案處理並沒有劍及履及的風險管理能力及改革魄力。」

張啓楷強調，現在經濟部面對能源政策及美國關稅問題，最重要的就是風險管理及改革，因此若真的有這種人事異動，也只能說賴政府已經「沒人了」，只能在「有限的小圈圈」內「玩大風吹」，了無新意，讓民眾無感，難寄以厚望。

張啓楷認為，賴政府才執政一年，面對錯誤能源政策、各項弊案、美國關稅問題等危機，都像鴕鳥一樣把頭埋進沙堆裡，漠視產業界及民眾的求救訊號，民意正在面臨雪崩式下滑。若賴總統再無法提出好的新內閣團隊、經濟部長人選，乾脆就如童子賢董事長所說「不會持家就辭職！」

