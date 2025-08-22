聽新聞
0:00 / 0:00
立院大清倉 風災條例、追加預算、關稅條例下周拚三讀
立法院本會期即將在下周結束，立法院長韓國瑜今天上午召開朝野協商，丹娜絲風災條例、關稅條例、追加預算案不受黨團協商期1個月限制，於27、28日進行朝野協商後，列入立法院會29日討論事項，三案可能於當天三讀闖關。
為因應美國關稅戰、風災來襲等，行政院陸續提出特別條例因應，其中因應國際情勢韌性條例已經總統公告生效，但行政院又提出修正案，將經費從5450億元提高為5900億元，但納入在野黨要求的普發現金經費。立法院今天上午召開院會，在朝野無異議下，全案逕付二讀。
韓國瑜上午召集朝野協商，朝野達成共識，立法院財政委員會27日召開會議審查「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」、28日審查「114年度中央政府總預算追加預算案」，當天完成審查後，財委會擬具審查報告送院會。
黨團協商結論指出，財委會審查完兩項預算後，韓國瑜28日將進行朝野協商，處理「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，以及「114年度中央政府總預算追加預算案」。另外27日下午協商「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案。
朝野達成共識，丹娜絲風災條例、關稅條例、追加預算案不受黨團協商1個月限制。立法院29日院會討論事項處理丹娜絲風災條例、關稅條例、追加預算案3案，以及攸關汽機車減徵貨物稅優惠延長的「貨物稅條例」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言