立院大清倉 風災條例、追加預算、關稅條例下周拚三讀

立法院本會期即將在下周結束，立法院長韓國瑜今天上午召開朝野協商，丹娜絲風災條例、關稅條例、追加預算案不受黨團協商期1個月限制，於27、28日進行朝野協商後，列入立法院會29日討論事項，三案可能於當天三讀闖關。

為因應美國關稅戰、風災來襲等，行政院陸續提出特別條例因應，其中因應國際情勢韌性條例已經總統公告生效，但行政院又提出修正案，將經費從5450億元提高為5900億元，但納入在野黨要求的普發現金經費。立法院今天上午召開院會，在朝野無異議下，全案逕付二讀。

韓國瑜上午召集朝野協商，朝野達成共識，立法院財政委員會27日召開會議審查「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」、28日審查「114年度中央政府總預算追加預算案」，當天完成審查後，財委會擬具審查報告送院會。

黨團協商結論指出，財委會審查完兩項預算後，韓國瑜28日將進行朝野協商，處理「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，以及「114年度中央政府總預算追加預算案」。另外27日下午協商「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案。

朝野達成共識，丹娜絲風災條例、關稅條例、追加預算案不受黨團協商1個月限制。立法院29日院會討論事項處理丹娜絲風災條例、關稅條例、追加預算案3案，以及攸關汽機車減徵貨物稅優惠延長的「貨物稅條例」。

