張惇涵、龔明鑫傳內閣新人事 行政院：有消息將適時說明

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總統府副秘書長張惇涵，傳出將接任行政院秘書長。記者黃義書／攝影
726大罷免失敗，823罷免投票前夕，傳出府院高層已經陸續啟動國安外交與內閣團隊人事調整。據了解，總統府副秘書長張惇涵預計將轉任行政院秘書長，現任政院秘書長龔明鑫則可望出任經濟部長。行政院發言人李慧芝回應，若有內閣調整的相關訊息，一定會適時對外說明。

台北政壇今天傳出，823後內閣將啟動改組，張惇涵接任政院秘書長後，也將與現任發言人李慧芝共同分擔發言工作，提升政院對外的溝通與攻防量能。李慧芝對此回應強調，若有內閣調整的相關訊息，一定會適時對外說明。

據指出，張惇涵一路輔佐蔡英文與賴清德，因為熟悉民進黨政府政策、對外論述能力強，將轉任行政院秘書長，強化賴政府與政院各項政策論述；此外，府院黨民進黨立院黨團過去一年來的橫向聯繫被認為不足，張惇涵擔任政院秘書長，也將肩負賴政府內部橫向溝通重要責任。

