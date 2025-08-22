快訊

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 狀元張育豪合約總值740萬

快閃來台！黃仁勳赴台積電演講 特地準備「1禮物」為張忠謀慶生

賴清德：國防預算可望在2030年前達到GDP 5%

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今日上午前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊，期勉國軍持續秉持忠義軍風，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。圖／總統府提供
賴清德總統今日上午前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊，期勉國軍持續秉持忠義軍風，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。圖／總統府提供

賴清德總統今日上午前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊時表示，明年度國防預算將占GDP3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。針對立法院提出的軍人待遇提升，賴總統表示，後續若大法官解釋合憲，將追溯補齊；倘有違憲，將另循其他方式照顧國軍

賴總統登艦後，首先視導戰情操演及聽取相關任務簡報；午間並與官兵代表會餐及頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。賴總統並期勉國軍持續秉持忠義軍風，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅，繼續守護自由民主的日常生活。

賴總統表示，投身軍旅、保家衛國是非常辛苦也值得驕傲的志業，這不僅是一份工作，更是責任的承擔。海軍全天候護衛海疆，無論是在岸上或海上，因為有大家日夜堅守崗位，才能讓國人有安全的生活環境。今年海軍一六八艦隊在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「海峽雷霆軍演預應」以及「東馬運補護航」等各項演訓任務中，都充分展現海軍優質的專業職能以及平日勤訓精練的成果。

賴總統說，中國數年來對台威脅與日俱增，面對灰色地帶侵擾的頻率持續提升，國軍弟兄姊妹不畏壓力，精準掌握敵情、強化戰訓本務，是國人安心的依靠。也提醒大家在操演時務必掌握每一個環節，同時也要持續精進保密工作，提高警覺，任何軍旅的微小日常都可能是敵人夢寐以求的情資。

賴總統強調，未來政府會繼續增加國防預算，明年度國防預算將占GDP3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。不僅展現守護國家安全、保護民主自由人權的決心，同時也願意跟國際社會肩並肩站在一起，共同發揮威懾力量，以維護印太的和平穩定。

賴總統指出，政府不僅提高預算以強化國防力量，也秉持蔡前總統的「興安專案」持續修建國軍營舍空間，並改善福利待遇。上任後，即應顧立雄部長要求為國軍加薪，主計總處也已編列相應預算支應，讓國軍薪資提高。

至於立法院提出的軍人待遇提升，賴總統說，因為有涉及違憲的問題，行政院預計在送出總預算案時提出釋憲，後續將依照司法院大法官的釋憲結果，若合乎憲法，將追溯補齊；倘有違憲，將另循其他方式照顧國軍。並提到，蔡前總統任內最後1年為軍公教加薪4%，去年他也替軍公教加薪3%，政府將持續完善對國軍官兵的照顧。

賴總統也提到，除對外軍事採購，也會持續支持國防自主，包括與國際友盟國家共同合作，從研發設計到生產製造等。不僅可以增加國防力量，也能帶動軍工產業發展，讓台灣的軍工產業永續支援國軍、強化國防力量，這才是永續雙贏之道。此外，籌措進來的武器裝備，包含下一代巡防艦、無人載具的獲得，以及國軍所有軍事需求的汰舊換新，政府都會給予支持，堅定做國軍的後盾，與時俱進，提升國軍整體戰力。

包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令唐華、艦指部指揮官吳立平、作戰區指揮官陳文星、一六八艦隊艦隊長姚樂輝等亦出席是項活動。

GDP 國軍 賴清德 國防預算

延伸閱讀

傳龔明鑫接經長、張惇涵接政院秘書長 李彥秀：亮點不足

恭喜張惇涵造謠被輕放 王鴻薇批政院三長該換不換「新不如舊」

賴清德來宜蘭行程滿檔 2026縣長之戰「屬意人選」也來了

支持度直掉反向英系靠攏 沈政男：823用選票「一拳擊倒」賴清德

相關新聞

影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

賴政府內閣改組在即，經濟部長郭智輝屢被點名下台，就在823罷免案、公投案投票前夕的今天，傳出行政院秘書龔明鑫可望出任經濟...

張惇涵轉任政院秘書長加強政策論述與溝通 龔明鑫可望接任經長

726大罷免失敗，823罷免結果尚未出爐，但府院高層已陸續啟動國安外交與內閣團隊人事調整。據了解，國安會副秘書長徐斯儉將...

黃國昌拋刑訴法修正 簡舒培引剴剴案：只為柯文哲犧牲正義

民眾黨主席黃國昌提出刑事訴訟法修正草案，疑與羈押中的前主席柯文哲有關。北市議員簡舒以「剴剴案」為例，若「刑訴法」修法通過...

立院三讀軍人加薪政院未編預算 綠委：民進黨政府加過6次了

民國115年度中央政府總預算出爐，並未將軍人待遇調整及警消退休條例這2項爭議性的預算編列進去。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤...

龔明鑫傳有望任經濟部長 張啓楷：賴政府只能小圈圈玩大風吹

726大罷免失敗，823罷免結果尚未出爐，內閣團隊人事已陸續調整，其中現任政院秘書長龔明鑫可望出任經濟部長。民眾黨立院黨...

立院大清倉 風災條例、追加預算、關稅條例下周拚三讀

立法院本會期即將在下周結束，立法院長韓國瑜今天上午召開朝野協商，丹娜絲風災條例、關稅條例、追加預算案不受黨團協商期1個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。