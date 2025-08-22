傳龔明鑫接經長、張惇涵接政院秘書長 李彥秀：亮點不足

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報資料照
傳總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫有望出任經濟部長。國民黨立委李彥秀給予八字評價，「守成有餘，亮點不足」。

李彥秀說，外傳民進黨內閣改組首波名單，國安外交與內閣人事調整，還是在既有的框架下位置「大風吹」，包括徐斯儉出任駐美代表，政院秘書長龔明鑫出任經濟部長，都是「守成有餘，亮點不足」。

李彥秀提到，包含李問出任國安會副秘書長，張惇涵則轉任行政院秘書長，都能忠誠執行賴清德總統意志，也可以讓國安會以及行政院上下溝通協調更加順暢，但也凸顯賴清德在「大罷免大失敗」後，先安內後攘外的政治步調。

李彥秀表示，對美關係深化，以及高關稅下產業轉型是台灣未來重中之重，徐斯儉與龔明鑫對業務的熟悉程度當然不是問題，但是兩人都是幕僚出身，現在轉到戰火最前線，需要的不僅是幕僚能力，可能更需要政策藍圖、領導魄力與政治敏感度。

影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

賴政府內閣改組在即，經濟部長郭智輝屢被點名下台，就在823罷免案、公投案投票前夕的今天，傳出行政院秘書龔明鑫可望出任經濟...

張惇涵轉任政院秘書長加強政策論述與溝通 龔明鑫可望接任經長

726大罷免失敗，823罷免結果尚未出爐，但府院高層已陸續啟動國安外交與內閣團隊人事調整。據了解，國安會副秘書長徐斯儉將...

黃國昌拋刑訴法修正 簡舒培引剴剴案：只為柯文哲犧牲正義

民眾黨主席黃國昌提出刑事訴訟法修正草案，疑與羈押中的前主席柯文哲有關。北市議員簡舒以「剴剴案」為例，若「刑訴法」修法通過...

立院三讀軍人加薪政院未編預算 綠委：民進黨政府加過6次了

民國115年度中央政府總預算出爐，並未將軍人待遇調整及警消退休條例這2項爭議性的預算編列進去。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤...

龔明鑫傳有望任經濟部長 張啓楷：賴政府只能小圈圈玩大風吹

726大罷免失敗，823罷免結果尚未出爐，內閣團隊人事已陸續調整，其中現任政院秘書長龔明鑫可望出任經濟部長。民眾黨立院黨...

立院大清倉 風災條例、追加預算、關稅條例下周拚三讀

立法院本會期即將在下周結束，立法院長韓國瑜今天上午召開朝野協商，丹娜絲風災條例、關稅條例、追加預算案不受黨團協商期1個月...

