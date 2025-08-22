傳龔明鑫接經長、張惇涵接政院秘書長 李彥秀：亮點不足

傳總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫有望出任經濟部長。國民黨立委李彥秀給予八字評價，「守成有餘，亮點不足」。

李彥秀說，外傳民進黨內閣改組首波名單，國安外交與內閣人事調整，還是在既有的框架下位置「大風吹」，包括徐斯儉出任駐美代表，政院秘書長龔明鑫出任經濟部長，都是「守成有餘，亮點不足」。

李彥秀提到，包含李問出任國安會副秘書長，張惇涵則轉任行政院秘書長，都能忠誠執行賴清德總統意志，也可以讓國安會以及行政院上下溝通協調更加順暢，但也凸顯賴清德在「大罷免大失敗」後，先安內後攘外的政治步調。

李彥秀表示，對美關係深化，以及高關稅下產業轉型是台灣未來重中之重，徐斯儉與龔明鑫對業務的熟悉程度當然不是問題，但是兩人都是幕僚出身，現在轉到戰火最前線，需要的不僅是幕僚能力，可能更需要政策藍圖、領導魄力與政治敏感度。

