恭喜張惇涵造謠被輕放 王鴻薇批政院三長該換不換「新不如舊」
傳總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任政院秘書長龔明鑫因其財經專長，可望出任經濟部長。國民黨立委王鴻薇今日對此表示，恭喜張惇涵，在賴清德總統的大司法東廠下，被告造謠應該又是政治審判，輕輕放過了；王鴻薇也說，政院三長，該換不換，新不如舊。
王鴻薇說，龔明鑫應該很慶幸自己沒有被賦予台美關稅重任，不像行政院副院長鄭麗君談砸了無法升官。
王鴻薇表示，龔明鑫是技術官僚出身，又特別聽話，在民進黨內欠缺財經人才的當下，只能由他接任經濟部長。但要問龔明鑫，「出訪美國時竟然喊出台美投資要『讓美國再次偉大』，讓人以為是美國的官員不是台灣的官員。值此台美貿易衝突升高之際，你到底是讓台灣偉大？還是讓美國偉大？」
王鴻薇指出，至於行政院秘書長竟然由一個公然造謠在野黨刪中小企業預算的張惇涵出任，張惇涵頂著總統府副秘書長頭銜，在大罷免期間助拳公然造謠。和龔明鑫比起來，張惇涵的資歷完全不夠看，老闆從蘇系到鄭文燦再到賴清德，老闆來頭都很大，看得出他很會鑽營。沒有什麼行政歷練，看起來「監軍頭子」的功能十足。
王鴻薇說，她的評論是，行政院三長，該換不換，新不如舊。唯一要恭喜張惇涵的是，在賴清德的大司法東廠下，被告造謠應該又是政治審判，輕輕放過了。
