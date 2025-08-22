游錫堃：台灣民主成就並非偶然 更顯珍貴

前立法院長游錫堃今天在台灣民主蘭城尋蹤學術研討會中表示，台灣今天的民主成就並非偶然，過程充滿血淚與犧牲，但也正因如此，才更加顯得珍貴。

仰山文教基金會主辦的第2屆台灣民主蘭城尋蹤學術研討會，今天在宜蘭大學舉行，邀請多名學者分別發表民主理念與民主人士奮鬥過程。

身兼仰山文教基金會創辦人游錫堃在開幕致詞說，除228事件國家重大傷痛外，台灣民主政治發展方面也有許多血淚史不為國人所知。為鞏固民主、深化認同，建構正常國家，挖掘、追尋屬於台灣人民的真正歷史是大家共同責任。基於此，這場學術研討會應運而生。

游錫堃重申，過去台灣史的扭曲非常普遍，例如，蔣氏政權遷台後，一再強調的「台灣自古屬於中國」，就是一句重大的謊言；隨著史料逐漸出土，大家知道國父孫中山在1925年曾經支持台灣獨立；前總統蔣介石也曾在1938年說：「我們必須使高麗、台灣恢復獨立自由。」此外，周恩來、毛澤東也曾支持過台獨。

他說，為建構台灣主體性，在1987年解除戒嚴的2年後，宜蘭縣政府就為了突破黨國體制的歷史遺緒，改變「制度解嚴、人心尚未解嚴」的政治文化，率全國之先推動「文化立縣」，藉以還原真實的台灣歷史人文，促進「國家認同」及政治民主化。

游錫堃認為，台灣今天的民主成就並非偶然，而是歷經百年艱辛努力所凝聚的成果。從民主先驅蔣渭水等人的啟蒙與奮起，到宜蘭先賢郭雨新的堅守與承擔，再到黨外運動的匯聚與民進黨的誕生，這條道路充滿血淚與犧牲，但也正因如此，才更加顯得彌足珍貴。

