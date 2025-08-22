德國在台協會新任處長狄嘉信上任 盼深化德台關係

快訊

中央社／ 台北22日電

德國在台協會今天表示，新任處長狄嘉信（Karsten Tietz）於8月中抵台上任，並發布狄嘉信日前與德國總統史坦麥爾的合影；狄嘉信期盼在未來的任期內，投入精力與創意深化德台關係

德國在台協會今天透過官方臉書帳號發文指出，新任處長狄嘉信於8月中抵台上任，狄嘉信非常期待在未來的任期內，投入精力與創意深化德台關係；臉書同時發布狄嘉信於今年和德國聯邦總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在為新任德國駐外代表舉辦的歡送活動合影。

德國在台協會官網已發布狄嘉信的自我介紹和個人簡歷，狄嘉信指出，德國和台灣是價值的夥伴，擁有相同的信念，包含自由、法治與人權，很高興來到充滿活力且擁有民主社會的台灣，擔任德國在台協會的處長，在當前不穩定的世界政治局勢中，他將致力深化德台關係。

根據德國在協會官網簡歷，狄嘉信為德國漢堡大學法學學士、美國杜克大學法律碩士，1995年至1997年擔任德國漢堡邦議會議員，之後曾擔任德國安聯集團董事會助理，於2000年進入德國外交部，曾經派駐泰國、美國等國，並於2015年至2018年擔任德國駐香港副總領事，2021年至2025年擔任德國外交部職工委員會主任委員。

關係 外交部 德國在台協會

