立院29日處理災後特別預算、追加預算及韌性條例修正案

中央社／ 台北22日電
圖為立法院長韓國瑜。中央社
立法院朝野黨團今天達成共識，已逕付二讀的韌性特別條例修正草案於27日進行朝野協商，財委會27日、28日分別審查災後重建特別預算案、追加預算案，3案將均列入29日立法院會討論事項處理。

29日院會將處理韌性特別條例修正草案、災後重建特別預算案、追加預算案。

立法院朝野黨團今天溝通達成共識，根據朝野協商結論指出，立法院財政委員會27日審查「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，當天完成審查擬具審查報告送院會。28日審查「114年度中央政府總預算追加預算案」，也是當天完成審查擬具審查報告送院會。

28日由立法院長韓國瑜先進行朝野協商，處理「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，待財委會審查完追加預算案後，接續進行朝野協商。

而今天立法院會完成逕付二讀的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，將於27日下午進行朝野協商。

朝野黨團也同意，韌性特別條例修正草案、災後重建特別預算案、追加預算案均不受黨團協商期1個月的限制，均列入29日院會討論事項處理。29日院會討論事項僅列韌性特別條例修正草案、災後重建特別預算案、追加預算案，以及攸關汽機車汰舊換新減徵貨物稅的貨物稅條例第12條之5條文修正草案。當天院會不進行國是論壇，也不處理臨時提案。

災後 立法院 朝野協商

