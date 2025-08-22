吳思瑤揪加速發現金海報前合照 羅智強：半年來擋什麼

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會今日和諧圓滿，國民黨立委羅智強在臉書上，秀出和民進黨立委吳思瑤的合照，表示民進黨貼海報疾呼加速發現金，讓他忍不住虧說「那過去半年民進黨在擋什麼？」
立法院會今日和諧圓滿，國民黨立委羅智強在臉書上，秀出和民進黨立委吳思瑤的合照，表示民進黨貼海報疾呼加速發現金，讓他忍不住虧說「那過去半年民進黨在擋什麼？」圖／取自羅智強臉書

立法院會今日和諧圓滿，國民黨立委羅智強在臉書上，秀出和民進黨立院黨團幹事長吳思瑤的合照，表示民進黨貼海報疾呼加速發現金，讓他忍不住虧說「那過去半年民進黨在擋什麼？」

美國關稅來勢洶洶，全台產業苦等政府幫助度過難關。國民黨團主張還稅於民、普發現金1萬元，以期屆時在經濟受衝擊時，刺激民間消費，並在7月10日藉由三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的機會，將普發現金1萬法制化。

不過，當時吳思瑤批評，發的錢從哪來？藍營黨產還是柯文哲貪汙的錢？並指國民黨稱財源靠歲計賸餘累積的8000多億，其實已用在疫後振興、戰機購置等項目，根本已經見底，國民黨是建立在造謠的基礎上，也是在不認真、不專業、連預算書都看不懂的狀況之下。

羅智強今在臉書上表示，剛剛院會，民進黨貼海報，說要加速發現金，他笑了，那過去半年民進黨在擋什麼？

羅智強也說，「中國紅熊」（指民進黨立委沈伯洋）說這是窮台，又算什麼？這歷史性的照片，不拍不行。然後，吳思瑤說要一起合照，他說：「Why not？」

