快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

內閣改組！傳張惇涵轉任政院秘書長、龔明鑫接經濟部長

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統府副秘書長張惇涵。圖／聯合報系資料照片
總統府副秘書長張惇涵。圖／聯合報系資料照片

內閣人事傳出變動，傳出賴政府預計823後進行人事調整，行政院祕書長將由總統府副祕書長張惇涵接任。至於具財經專長的現任行政院祕書長龔明鑫將轉任經濟部長一職。

先前726大罷免失敗後，不斷傳出內閣改組消息，外界也直接點名經濟部長郭智輝及衛福部長邱泰源應該要下台，根據自由時報報導，政院三長當中，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君留任，具財經專長的龔明鑫改任經濟部長，接替郭智輝。

至於行政院秘書長一職則由總統府副秘書長張惇涵轉任。張惇涵政治幕僚訓練始於蘇系，2010年協助蘇貞昌台北市長選戰，在政治圈嶄露頭角，2014年接受當時桃園市長鄭文燦的招攬，進入小內閣擔任新聞處長，2019年在蔡英文任內進入總統府擔任發言人，2023年升任總統府副秘書長。2024年賴清德上任後，張惇涵留任原職，不僅延續過去工作，總統府新成立的三大委員會亦均由其擔任副執行祕書。

內閣 總統府 經濟部 張惇涵 龔明鑫

延伸閱讀

張惇涵轉任政院秘書長加強政策論述與溝通 龔明鑫可望接任經長

快樂宴停留3小時...侯漢廷道歉認未嚴謹查核 郭智輝回應了

「錯了就認」兩度鞠躬向郭智輝道歉 侯漢廷：監督別人前要監督自己

影／指控郭智輝赴宴3小時「翻車」 侯漢廷鞠躬超過90度道歉

相關新聞

張惇涵轉任政院秘書長加強政策論述與溝通 龔明鑫可望接任經長

726大罷免失敗，823罷免結果尚未出爐，但府院高層已陸續啟動國安外交與內閣團隊人事調整。據了解，國安會副秘書長徐斯儉將...

黃國昌拋刑訴法修正 簡舒培引剴剴案：只為柯文哲犧牲正義

民眾黨主席黃國昌提出刑事訴訟法修正草案，疑與羈押中的前主席柯文哲有關。北市議員簡舒以「剴剴案」為例，若「刑訴法」修法通過...

立院三讀軍人加薪政院未編預算 綠委：民進黨政府加過6次了

民國115年度中央政府總預算出爐，並未將軍人待遇調整及警消退休條例這2項爭議性的預算編列進去。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤...

立院29日處理災後特別預算、追加預算及韌性條例修正案

立法院朝野黨團今天達成共識，已逕付二讀的韌性特別條例修正草案於27日進行朝野協商，財委會27日、28日分別審查災後重建特...

吳思瑤揪加速發現金海報前合照 羅智強：半年來擋什麼

立法院會今日和諧圓滿，國民黨立委羅智強在臉書上，秀出和民進黨立院黨團幹事長吳思瑤的合照，表示民進黨貼海報疾呼加速發現金，...

李來希再喊9月修法停砍年金 藍委：823過關後 沒理由不回應

行政院會昨通過115年度總預算，不過立法院在今年1月通過警消退休條例增加退休所得替代率、6月通過軍人待遇條例修正案並未納...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。