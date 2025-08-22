李來希再喊9月修法停砍年金 藍委：823過關後 沒理由不回應

行政院會昨通過115年度總預算，不過立法院在今年1月通過警消退休條例增加退休所得替代率、6月通過軍人待遇條例修正案並未納入，引發在野不滿。全國公務人員協會前理事長李來希再喊9月立院開議，修法停砍年金。有藍營立委表示，823關頭不能讓焦點被轉移，但他個人認為之後沒有理由不回應訴求。

國民黨曾提出停止所得替代率逐年調降的「公務人員退休資遣撫卹法」修法草案，不過當時正面臨大罷免緊要關頭，此事停擺，導致李來希不滿，公開表示大罷免「自求多福」。國民黨立院黨團總召傅崐萁展現誠意，親自拜會李來希，讓李表示，「願意再給國民黨一次撥亂反正的機會，相信大惡罷之後，我們都能心想事成」。

明日之後，大罷免將完全落幕。李來希今又喊話，一切就等9月的立法院開議，一個簡單的停止逐年遞減退休所得法案，只是一個停損的法案，沒有要求增加所得，不必再增加編列預算，這麼卑微的要求，過分嗎？通過這麼簡單的修正法案很難嗎？一點都不難，只看有沒有心。

針對李來希的說法，林沛祥表示，關於這事情，國民黨團會做決議，823後的黨團大會會討論下會期優先法案。

也有藍委私下表示，現在是823關頭，不能讓焦點被轉移，但他個人認為這應該要有所回應，沒有理由不回應訴求。

不過，也有藍委表示，停砍軍公教年金修法還要看民眾黨的態度，只要民眾黨不反對，不投反對票，國民黨團應該就會啟動。

商品推薦