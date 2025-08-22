雙橡園矗立華府 百年莊園承載台美外交史

快訊

中央社／ 華盛頓21日專電

已逾百年歷史的華府雙橡園，占地近19英畝，面積堪比白宮及其周邊園區，曾是當地最大私人宅邸之一，現為台灣在美重要且珍貴的資產。這座莊園靜靜矗立於綠蔭之間，不僅是建築地標，更承載一段段跨越風雨的外交故事。

●百年宅邸靜靜矗立華府郊區

雙橡園（Twin Oaks）建於1888年，由「國家地理學會」創辦人哈伯德（Gardiner Hubbard）委託知名建築師興建。宅邸採喬治亞復興式風格，白牆綠櫺、格局對稱，體現19世紀末美國上流社會對建築美感的想像。雙橡園不以張揚取勝，而是以靜謐的氣度矗立在華府郊區。

1937年起，中華民國承租雙橡園作為駐美大使官邸。1947年顧維鈞大使任內正式購下，成為駐美外交的重要據點。

此後，這座莊園迎來過許多重量級訪客。美國多位總統級名人艾森豪（Dwight Eisenhower）、尼克森（Richard Nixon）、小布希（George W. Bush）都曾在入主白宮前造訪，第一夫人蔣宋美齡也於1950至1960年代多次下榻於此。宅邸大門前來來往往，見證國際局勢變幻。

●位處台美關係前緣走過斷交風暴

然而，這座莊園也曾面臨嚴峻的風暴。1979年台美正式斷交，雙橡園一度陷入產權危機，如同一棵被強風吹襲的大樹，搖曳不定。僅以象徵性的10美元（依當時匯率約新台幣360元）出售給與台灣友好的非營利組織「自由中國之友協會」。

1979年美國通過「台灣關係法」後，為台美關係找到了前路，台灣對雙橡園的原有產權也獲得保護，1982年順利將雙橡園買回。雙橡園1986年被美國內政部列為國家古蹟，從此地位超越政治，納入文化記憶。

●台灣外交舞台兼文化寶庫

今日的雙橡園雖不再是官邸，卻依然是國慶酒會與外交宴會的重要舞台。華府政要與僑界人士在此聚會，談笑聲交織於大藍廳、小藍廳與會客廳之間。

其中一間中式會客廳懸掛著一盞典雅吊燈，為原屋主哈伯德的收藏，為珠寶品牌蒂芙尼公司（Tiffany &Co.）出品的百年古董燈飾，因此該宴會廳又稱「第凡內廳」（Tiffany Room），常用於宴請客人。

莊園同時是一座文化寶庫。園內收藏相傳慈禧太后宮廷畫師所繪製的「瓊枝仙桃圖」，以及據傳於1904年聖路易萬國博覽會展出的龍紋桌椅，為雙橡園增添歷史縱深，也讓外交場合更添人文底蘊。

宅邸之外，兩棵橡樹依舊長青，唯有外交人員來來去去，共同為台灣在美奔走。橡樹挺立如昔，映照著謙遜而堅韌的姿態。這股堅定的力量，也象徵著民主根基不斷地深厚與累積。

