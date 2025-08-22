張惇涵轉任政院秘書長加強政策論述與溝通 龔明鑫可望接任經長

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府副秘書長張惇涵。圖／聯合報系資料照片
726大罷免失敗，823罷免結果尚未出爐，但府院高層已陸續啟動國安外交與內閣團隊人事調整。據了解，國安會副秘書長徐斯儉將出任駐美代表，現任駐美代表俞大㵢將轉任駐西班牙代表；總統府發言人李問可望國安會副秘書長；總統府副秘書長張惇涵則將轉任行政院秘書長兼發言人，至於現任政院秘書長龔明鑫，據了解，因為其財經專長，可望出任經濟部長。

明天就是第二波罷免案投票，據了解，民進黨內部評估要成功罷免七席藍委不樂觀。為了應對罷免民意以及台美對等關稅等內外部情勢，賴政府將啟動執政團隊人事調整，據指出，賴清德總統與執政高層近日，積極盤點國安外交以及內閣團隊人事，且已陸續徵、詢拍板部分人事。

據證實，熟稔對美事務、美國國會與行政部門溝通，對中共「滲透」議題著墨甚深的徐斯儉將出任駐美代表；從前總統蔡英文執政時期，民進黨就積極培養的外交事務新秀李問可望擔任國安會副秘書長。

此外，據指出，一路輔佐蔡英文與賴清德的張惇涵，因為對民進黨政府政策熟悉、對外論述能力強，將轉任行政院秘書長兼發言人，強化賴政府與政院各項政策論述；此外，府院黨民進黨立院黨團過去一年來的橫向聯繫被認為不足，張惇涵擔任政院秘書長，也將肩負賴政府內部橫向溝通重責。

