黃國昌拋刑訴法修正 簡舒培引剴剴案：只為柯文哲犧牲正義

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌提初刑事訴訟法修正草案。本報資料照
民眾黨主席黃國昌提出刑事訴訟法修正草案，疑與羈押中的前主席柯文哲有關。北市議員簡舒以「剴剴案」為例，若「刑訴法」修法通過，劉姓保母就可以回家對口供，更批民眾黨為了柯文哲，不惜犧牲無數的公平正義，讓犯罪者逍遙法外。

簡舒培提及2023年底的「剴剴案」，當時劉姓保母在隔年1月份遭羈押、檢方2月底傳喚劉姓保母妹妹，沒想到在開庭前，保母妹妹竟然就在北檢偵查庭外，和家人、公設辯護律師公然討論案情、交換意見，還問「這樣講可以嗎？」

她說，這樣赤裸裸的串供行為，被檢察官當場抓包，保母妹妹也因為涉嫌凌虐剴剴，加上在開庭前串證行為明確，遭到當庭逮捕、由證人改列被告，並向法院聲押禁見獲准。

簡舒培說，由此案例就證明，「防止串證」是羈押的重要理由之一。如果黃國昌提出的「刑訴法」修法通過，只要劉姓保母沒有「具體事實」足以認為有逃亡或滅證之虞，就可以回家跟妹妹、兒女、律師，舒舒服服地對口供，慢慢編故事，讓剴剴案的真相徹底被掩蓋。

簡舒培說，法務部已經表達反對立場，強調若這樣的規定遭到刪除，將讓刑事偵查與追訴犯罪大受影響。法務部從司法專業來說明修法影響，滿腦子政治鬥爭的黃國昌卻回應「急著出來當民進黨的打手」。

她說，民眾黨為了柯文哲一個個案，不惜犧牲無數的公平正義，讓犯罪者逍遙法外。可以說，民眾黨與黃國昌完全不演了，急著當犯罪集團的打手，還有沒有基本的羞恥？丟不丟臉？慚不慚愧？

妹妹 保母 剴剴案

