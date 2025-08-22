陳玉珍嗆：政院不幫退休警消、軍人調待遇 總預算整包退回

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

明年度中央政府總預算案昨拍板，行政院長卓榮泰點名軍人待遇調整及警消退休條例是「爭議預算」，未納入總預算案也將提出釋憲，確認不違憲才發放。國民黨立委陳玉珍今表示，她會向國民黨立院黨團建議，明年度總預算若未編，一定要把中央政府總預算退回。

針對行政院未編列警消退休、軍人加薪等相關預算，陳玉珍說，她嚴厲譴責行政院，她會向黨團提出建議，若明年度中央政府總預算沒有編列警消所得替代率退休時最高到80%的部分，以及軍人加薪，一定要把中央政府總預算退回去。這是應該依法編列的預算，即便要釋憲，釋憲結果還沒有出來前，本來就應該依法行政。

陳玉珍說，明年編了這麼高的國防預算，為什麼編450億鼓勵軍心，讓國軍沒有後顧之憂，區區450億，不過占9000多億的5%，政府都不願意？軍購預算部分，已有新台幣6500億的軍購預算交給美國，到現在美國還沒有把軍火交給我方，還要繼續編9000多億，以及編特別預算，繼續跟美國買軍火。

陳玉珍表示，就算我方買一堆，美國不交貨；再者，就算有1萬架飛機、100台坦克，1個人可以開10台坦克嗎？1個人飛100架飛機嗎？軍人的士氣很重要，國軍非常辛苦，軍人待遇提高後，很多人願意從軍，因為沒有後顧之憂。呼籲民進黨，口口聲聲說愛軍人，口口聲聲說要抗中保台，抗中保台首先是士氣、民心，軍心最重要，不要買一堆武器但沒有人可以操作。

陳玉珍指出，另外，天天都說警察很重要，「有事警察幹」，要給警察退休保障時，又說一定要釋憲才可以。請問賴清德總統、行政院長卓榮泰，心中到底有沒有軍警？ 她聽說明年度總預算把被砍掉的媒宣費又編回來，應該編的軍人加薪、警消退休等都不編，「太可惡了」。

陳玉珍批，一個政府如果做得好，不用擦脂抹粉，自然就是美，老百姓自然會歌功頌德，自然會說政府的好話，「那就是因為你做得不夠好，所以需要經過似是而非的宣傳愚弄百姓，做愚民的政策，要花很多錢來愚弄」。從罷免結果看，發現中華民國老百姓的公民教育是成熟的，公民素養是很高的。

針對媒宣費，陳玉珍說，她會要求，不能給特定集團前幾名百分之多少，會請各部會列出來，比如前十個不能集中在某幾家，可以給很多家都有媒宣費，但不能全部都給特定一家。如果沒有照做，一定還會強力監督。

