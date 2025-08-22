不編警消退休所得！趙少康批民進黨「說一套做一套」

民進黨團主張警消退休所得應該提高，但行政院版本卻未編列相關預算，引發爭議。中廣前董事長趙少康今陪同立委羅明才在新北掃街拜票前受訪批評，民進黨「說一套做一套」，強調真正該做的是提高軍警消待遇，而非僅靠口頭承諾。

趙少康指出，明年度國防預算增加超過3,000億元，民進黨卻連數百億元的警消退休所得都不願編列，顯示對基層官兵的重視只是「口惠而實不至」。他說，「你說給軍人升等、頭等艙、買東西優惠，那都不重要，真正重要的是待遇要提高。」

他進一步表示，軍隊戰力不只是買武器，更仰賴操作人員，如果待遇不足，志願役、義務役都缺乏誘因，將難以吸引優秀人員投入，「重賞之下必有勇夫嘛！你苛刻軍人待遇，要他們怎麼有士氣？」他質疑民進黨的政策方向有矛盾，最後可能導致「花了大筆國防預算，卻找不到足夠優秀的人來操作，等於是一場空」。

趙少康強調，提升軍警消待遇才是根本，否則再多軍備採購也無法形成有效戰力。 中廣前董事長趙少康（右）批評，民進黨「說一套做一套」，強調真正該做的是提高軍警消待遇，而非僅靠口頭承諾。記者張策／攝影

