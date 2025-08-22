823後內閣改組聲浪高漲 彭啟明面對去留問題這樣回

環境部22日舉行成立兩周年部慶典禮，部長彭啟明會前接受媒體聯訪時，針對外界質疑綠能政策圖利業者、甚至傳出823水災後可能內閣改組，他坦言，若光電板處理有不足，會誠實面對檢討，但好的部分也要擴大延續，「我一天當兩天用，把這份工作當成守護地球的責任，會珍惜機會努力做到最後，至於去留則交由長官決定。」

彭啟明指出，外界批評政府推動綠能沒有處理好，他不會迴避，環境部過去針對部分大型陸域光電或風機案場，也有明確退回。他希望經濟部能更積極思考民眾觀感，重新調整推動方式，強調自己雖然過去的工作相對輕鬆，如今在環境部更加辛苦，但這是一份守護地球的工作，「我會努力做下去」。

針對近期光電板回收問題，彭啟明說，目前七成設置於滯洪池上的光電板已經移除或進入程序，剩不到三成受單一業者影響，該業者因態度消極、不願支付事業廢棄物清除費用而延宕，被環境部開罰史上最高的900萬元，並已要求提出清理計畫。

他強調，台灣整體回收量能沒有問題，每月可處理約2,900噸，這次廢棄量約2,800噸，理論上都能完成。技術上，光電板回收率可達92%至99%，問題不在量能，而是業者責任心不足，也反映過去管理存在漏洞。

被問及是否因廢光電板提前大量出現而「措手不及」，彭啟明回應，過去一年僅有數百噸量，多數業者投入回收仍屬虧損，這次暴增至2,800噸確實有落差，但仍在可處理範圍，已有更多業者有意投入全回收循環市場，因此未來不必擔心。

他進一步說明，已在行政院會中主動提出光電板四大漏洞，第一，日常管理不足，安全防護也不夠；第二，設計規範未必符合強風或豪雨等災害強度；第三，發生災害時缺乏應變措施；第四，災後沒有清除計畫，導致臨時抱佛腳。未來將針對全台上百個大型案場進行總體檢，補足制度缺口。

對於去留問題，彭啟明最後補充，這會讓長官做決定、受社會大眾公評，因為環境部真的很努力在做，團隊也很棒。

