軍人加薪未編預算 吳思瑤：民進黨執政已加薪六次

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
行政院會21日通過「115年中央政府總預算案」，暫緩編列軍人待遇調整及警消退休條例這2項爭議性的預算。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨執政時期共幫國軍加薪6次，「而國民黨馬英九時期僅1次，是誰比較照顧軍公教，比一比就知道」。記者曾吉松／攝影
行政院會21日通過「115年中央政府總預算案」，暫緩編列軍人待遇調整及警消退休條例這2項爭議性的預算。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨執政時期共幫國軍加薪6次，「而國民黨馬英九時期僅1次，是誰比較照顧軍公教，比一比就知道」。記者曾吉松／攝影

行政院會21日通過「115年中央政府總預算案」，暫緩編列軍人待遇調整及警消退休條例這2項爭議性的預算。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，總統賴清德早在4月就為國軍加薪，民國114年國軍調薪2次，民進黨執政時期共幫國軍加薪6次，而國民黨馬英九時期僅1次，「是誰比較照顧軍公教，比一比就知道」。

國軍 民進黨

