立法院史上最長延會 公督盟批國會「假開會、真怠惰」

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立法院延會已長達三個月，創下史上最長紀錄！公督盟和時力上午舉行記者會痛批立法院不僅沒有展現應有的立法效率，反而淪為「假開會、真怠惰」。記者曾吉松／攝影
立法院延會已長達三個月，創下史上最長紀錄！公督盟和時力上午舉行記者會痛批立法院不僅沒有展現應有的立法效率，反而淪為「假開會、真怠惰」。記者曾吉松／攝影

立法院延會已長達三個月，創下史上最長紀錄！公督盟和時力上午舉行記者會，痛批立法院不僅沒有展現應有的立法效率，反而淪為「假開會、真怠惰」。根據公督盟調查，常設委員會議程不僅安排大量考察行程，更導致相關國內旅費捉襟見肘，完全無法支應下半年使用，同時這段期間院會開會時間大幅縮水，更有許多當初主張延會的國民黨立委完全不去質詢、審查，讓許多福國利民的法案審議陷入停滯。

考察 立法院 公督盟

