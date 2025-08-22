立法院史上最長延會 公督盟批國會「假開會、真怠惰」
立法院延會已長達三個月，創下史上最長紀錄！公督盟和時力上午舉行記者會，痛批立法院不僅沒有展現應有的立法效率，反而淪為「假開會、真怠惰」。根據公督盟調查，常設委員會議程不僅安排大量考察行程，更導致相關國內旅費捉襟見肘，完全無法支應下半年使用，同時這段期間院會開會時間大幅縮水，更有許多當初主張延會的國民黨立委完全不去質詢、審查，讓許多福國利民的法案審議陷入停滯。
