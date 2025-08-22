政院拒編軍人加薪預算 傅崐萁嗆別任性：送立院前再調整

明年度中央政府總預算案昨拍板，行政院長卓榮泰點名軍人待遇調整及警消退休條例是「爭議預算」，未納入總預算案也將提出釋憲，確認不違憲才發放。國民黨立院黨團總召傅崐萁今表示嚴格譴責，呼籲尊重全國民意，從善如流，把該編列的預算，送到立法院前再調整。

傅崐萁今早表示，對立法院三讀通過的振興以及強韌國防相關的條例，預算共5400多億，總統已經公告實施，爾後行政院再把5400多億加碼到5900億，重新送一分修正草案到立法院，在本周二已經順利經過程序委員會。執政的民進黨團希望今日逕付二讀，中間有包含普發現金一萬元還有振興產業因應美國關稅。今日是否逕付二讀，國民黨團會站在人民的立場，對於逕付二讀的部分，會讓其順利逕付二讀，能夠盡快進入審查，有機會的話盡快三讀。

傅崐萁表示，對於明年度總預算，行政院竟沒有執行立法院通過的條例，如退休警消所得替代率維持80%，軍人提升待遇，讓其保家衛國而不會有後顧之憂，讓國軍將士戰志昂揚，保護中華民國。在立法院通過軍人加薪條例後，今年三軍官校招生空前踴躍， 表示是正確的修法，也得到很多青年夥伴的支持，願意加入國軍的行列，但遺憾看到行政院編列的明年度總預算，這些竟無納入國防預算，這要嚴格譴責。

傅崐萁認為，對於國會已通過的相關法案，最基本的尊重都沒有，且這是得到廣大民意的支持，深獲迴響，希望行政院長卓榮泰尊重全國民意，從善如流，把該編列的預算，送到立法院前再調整。已經通過的法律，都必須依法執行，不要再任性下去，朝野必須要同心協力合作。

傅崐萁指出，面對現在國際經濟強權的挑戰，大家應該坐下來好好談、協商，團結台灣每一分力量，一致對外。日韓對美國的談判，都是國家帶著產業一起跟美國人談判，最後得到天花板15%的關稅，對日韓的經濟發展，都有正面的影響；台灣現在是20%的地板，再加上WTO相關關稅、優惠國的關稅，是2%到9%甚至10%，疊加起來可能有的高達30%，加上台幣升值10%，國內很多產業要面對將近40%關稅，像工具機等的毛利在10%以內，現在都無法生存，勢必造成國內產業出走。

傅崐萁強調，「我們願意支持國家，更願意支持台灣，更願意支持台灣產業，但呼籲賴清德總統、卓榮泰，朝野和諧，尊重通過的法律並依法執行，這是全國人民的期待，726投票結果已經很清楚。」

針對電網韌性200億的追加預算是否支持，傅崐萁說，任何行政院所提出的案子，都會依照民主的機制，在立法院，朝野大家來激盪，所有想法都可全面溝通，這就是民主的社會。至於總預算是否退回，他表示，目前沒有看到正式預算，這都還是在隔空喊話的過程，呼籲一切依法，唯有依法行政的政府，才能讓人民有所適從，成功得到國會的尊重跟支持。