民眾黨團提案刪除刑訴法羈押事由 立院付委審查

民眾黨團提案刪除刑事訴訟法「勾串共犯或證人」的羈押事由，引發討論。立法院會今天處理報告事項議程，在場朝野立委無異議，將此案交付立法院司法及法制委員會審查。

民眾黨團提案指出，為確保羈押的最後手段性、強化人權保障及遵循無罪推定憲法原則，提出刑事訴訟法第93條及第101條條文修正草案，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，另定「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押，並要求檢察官請求法院限制或禁止辯護人取得偵查中羈押審查資訊時，應敘明事實、理由及提出必要證據。

立法院程序委員會19日開會時，將民眾黨團所提刑事訴訟法修法版本，列入今天立法院會報告事項。院會上午處理報告事項議程時，對於此案是否付委審查，在場立委未提出異議，因此交付司法及法制委員會審查。

民眾黨主席黃國昌先前說，黨團提案不是為了前黨主席柯文哲，而是為避免踐踏人權、押人取供。法務部次長黃謀信昨天召開記者會表示反對，認為排除羈押原因形同縱容犯罪者肆無忌憚串供證，斲傷偵查效能。

