快訊

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

整理包／今晚鬼門開！買房有訣竅、普度別求財 盤點農曆7月習俗禁忌

監院：TikTok威脅國安危及兒少 政院應積極管理

中央社／ 台北22日電
TikTok。 美聯社
TikTok。 美聯社

監察院日前通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全，包含蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握、也是中共對外認知戰工具，以及對台散播錯假訊息的平台，行政院應督同相關機關積極檢討改進。

監察院聯席會議日前審議通過TikTok（抖音）調查報告，監察委員林文程、賴振昌、浦忠成今天透過新聞稿說，TikTok是一個罔顧企業社會責任、高度爭議性的社群平台，對台灣的威脅主要有二，包含對兒少學習造成負面作用，更對健康和生命潛藏重大威脅，因為TikTok為衝高用戶量，鼓勵散播高度危險的挑戰遊戲，迄今在各國造成100餘位兒少死亡，健康嚴重受損者更多，不少受害者父母向法院提告TikTok，

監委說，TikTok也嚴重威脅台灣的國家安全，包含TikTok蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握、也是中共對外認知戰工具，以及對台散播錯假訊息的平台。

監委表示，歐盟設於愛爾蘭的資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC），經過數年的調查發現TikTok將用戶資料儲存於中國的伺服器，已經於今年對TikTok處以5億3000萬歐元的巨額罰款。

此外，監委說，雖然TikTok限制13歲以上才能使用，13歲至17歲也有各種使用限制，但經分析「台灣傳播調查資料庫（TCS）」2023年資料，發現台灣9歲至12歲國小兒童使用TikTok的比率高達46.1%，推算使用TikTok的國小三年級至六年級人數可能高達38萬人，顯示TikTok的自律規定形同虛設，而這些兒少個資很可能為中共所掌握。

監委也舉美國羅格斯大學（Rutgers University）研究報告「中共的數位魅力攻勢（The CCP's Digital CharmOffensive）」指出，TikTok透過演算法持續灌輸和擴大用戶對中國的好感、壓制反中共的內容。

監委表示，政府在推動「數位服務中介法」立法受挫後，對社群平台的治理顯得消極，在社群平台擁巨大影響力的今天，任由跨國平台上的爭議訊息以不透明的推播演算法散布，對於平台自律條款形同虛設毫無課責機制，對TikTok和小紅書等平台對國家安全的威脅缺乏因應作為，這絕非民眾及國家安全之福，行政院應督同相關機關積極檢討改進。

TikTok 中共 個資 國安 監察院

延伸閱讀

請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果

迷你足協千萬補助支出違規 監院糾正體育署控管失靈

陪丈夫抗癌受挫導致悲劇？ 美國3寶媽槍殺全家獨留3歲幼兒

閃兵案外案！王大陸涉查個資「勘驗犯案手機」 今仍不認罪、拒和解

相關新聞

張惇涵轉任政院秘書長加強政策論述與溝通 龔明鑫可望接任經長

726大罷免失敗，823罷免結果尚未出爐，但府院高層已陸續啟動國安外交與內閣團隊人事調整。據了解，國安會副秘書長徐斯儉將...

黃國昌拋刑訴法修正 簡舒培引剴剴案：只為柯文哲犧牲正義

民眾黨主席黃國昌提出刑事訴訟法修正草案，疑與羈押中的前主席柯文哲有關。北市議員簡舒以「剴剴案」為例，若「刑訴法」修法通過...

立院三讀軍人加薪政院未編預算 綠委：民進黨政府加過6次了

民國115年度中央政府總預算出爐，並未將軍人待遇調整及警消退休條例這2項爭議性的預算編列進去。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤...

我駐美代表換人！徐斯儉將接任 俞大㵢轉駐西班牙

外交消息人士透露，中華民國總統賴清德已確定更換駐美國代表，由國家安全會議副秘書長徐斯儉取代現任代表俞大㵢，這項重要人事任...

否認授意偽冒罷免連署 國民黨新北市黨部書記長要求「當庭對質」

新北地檢署偵辦新北市綠委偽冒罷免連署案，今年6月以100萬元交保的國民黨新北市黨部書記長陳貞容今到新北地院出庭，對偽造立...

監院：TikTok威脅國安危及兒少 政院應積極管理

監察院日前通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全，包含蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。