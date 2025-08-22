監院：TikTok威脅國安危及兒少 政院應積極管理

監察院日前通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全，包含蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握、也是中共對外認知戰工具，以及對台散播錯假訊息的平台，行政院應督同相關機關積極檢討改進。

監察院聯席會議日前審議通過TikTok（抖音）調查報告，監察委員林文程、賴振昌、浦忠成今天透過新聞稿說，TikTok是一個罔顧企業社會責任、高度爭議性的社群平台，對台灣的威脅主要有二，包含對兒少學習造成負面作用，更對健康和生命潛藏重大威脅，因為TikTok為衝高用戶量，鼓勵散播高度危險的挑戰遊戲，迄今在各國造成100餘位兒少死亡，健康嚴重受損者更多，不少受害者父母向法院提告TikTok，

監委說，TikTok也嚴重威脅台灣的國家安全，包含TikTok蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握、也是中共對外認知戰工具，以及對台散播錯假訊息的平台。

監委表示，歐盟設於愛爾蘭的資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC），經過數年的調查發現TikTok將用戶資料儲存於中國的伺服器，已經於今年對TikTok處以5億3000萬歐元的巨額罰款。

此外，監委說，雖然TikTok限制13歲以上才能使用，13歲至17歲也有各種使用限制，但經分析「台灣傳播調查資料庫（TCS）」2023年資料，發現台灣9歲至12歲國小兒童使用TikTok的比率高達46.1%，推算使用TikTok的國小三年級至六年級人數可能高達38萬人，顯示TikTok的自律規定形同虛設，而這些兒少個資很可能為中共所掌握。

監委也舉美國羅格斯大學（Rutgers University）研究報告「中共的數位魅力攻勢（The CCP's Digital CharmOffensive）」指出，TikTok透過演算法持續灌輸和擴大用戶對中國的好感、壓制反中共的內容。

監委表示，政府在推動「數位服務中介法」立法受挫後，對社群平台的治理顯得消極，在社群平台擁巨大影響力的今天，任由跨國平台上的爭議訊息以不透明的推播演算法散布，對於平台自律條款形同虛設毫無課責機制，對TikTok和小紅書等平台對國家安全的威脅缺乏因應作為，這絕非民眾及國家安全之福，行政院應督同相關機關積極檢討改進。

