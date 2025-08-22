朝野立委無異議 韌性特別條例修正草案逕付二讀

行政院會通過韌性特別條例修正草案，將匡列經費上限調高至新台幣5900億元，送立法院審議。立法院會今天上午處理報告事項，民進黨團提議逕付二讀，在野黨並未表達異議，因此將本案逕付二讀，由立法院長韓國瑜召集朝野協商。

「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」（韌性特別條例）共匡5450億元，其中2350億元用以普發現金、1500億元用於國土安全韌性、930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案、670億元做社會支持，原先政院版本規劃的撥補台電1000億元則未被列入。

行政院會14日通過韌性特別條例修正草案，整體匡列經費上限調高至5900億元，適用範圍新增強化電力系統、加強支持產業、照顧弱勢族群以及發放現金作業所需新增的相關經費。整體新增的450億元額度，除將預留200億元用於第2期產業支持，還有200億元用以強化電力韌性、加碼40億元照顧弱勢族群，並增加10億元左右用以普發現金作業所需的相關經費。本案送立法院審議。

立法院程序委員會19日開會時，將行政院函請審議「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」第3條、第6條及第9條條文修正草案，排入22日的院會議程。

立法院會今天開會處理報告事項時，對於行政院函請審議韌性特別條例修正草案，民進黨團提議逕付二讀，在野黨未表達不同意見。會議主席韓國瑜宣布，本案逕付二讀，由立法院長召集朝野協商。

