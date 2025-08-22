快訊

立院三讀軍人加薪政院未編預算 綠委：民進黨政府加過6次了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民國115年度中央政府總預算出爐，並未將軍人待遇調整及警消退休條例這2項爭議性的預算編列進去。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，總統賴清德早在4月就為國軍加薪，民國114年國軍調薪2次，民進黨執政時期共幫國軍加薪6次，而國民黨馬英九時期僅1次，是誰比較照顧軍公教，比一比就知道。

民進黨立委鍾佳濱表示，藍白片面提高政府的預算支出，的確有違憲之虞，行政院也透過釋憲手段，要來確定修法的合憲性，在此之前，行政院採取不編列相關預算的方式來因應，也是避免政府舉債缺口進一步擴大，影響到現職人員、退休人員。民進黨立委郭國文表示，過去前總統蔡英文任內和賴清德總統上任後，都有多次替國軍增加福利紀錄，代表民進黨相當重視。

吳思瑤指出，提升軍人待遇部分，賴總統4月全面調升「志願役加給」及「戰鬥加給」，最多每月提升1萬2千元。卓榮泰5、6月核定調升「網路戰」、「戰航管」以及「電偵」3項加給，政院已送出追加預算59.5億元，立院下周就要審查，拖延預算執行的是在野黨。

軍人 國軍 民進黨

