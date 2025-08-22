快訊

明年總預算未調軍警待遇 黃國昌：賴清德團結喊假 卓榮泰對立院宣戰

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今批，卓榮泰顯然是在對立法院宣戰，未來在政治上，所會造成的衝突只會繼續升高而已。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌今批，卓榮泰顯然是在對立法院宣戰，未來在政治上，所會造成的衝突只會繼續升高而已。圖／聯合報系資料照片

行政院會昨通過明年度總預算，但未編列調增警消退休所得替代率、軍人待遇條例修正案相關預算。民眾黨主席黃國昌今表示，行政院長卓榮泰又來了，真以為自己是太上皇嗎？「卓榮泰顯然是在對立法院宣戰，未來在政治上，所會造成的衝突只會繼續升高而已。」

黃國昌今上午受訪被問及總預算一事，他說，卓榮泰真的以為自己在台灣這個民主法治國家把自己當成太上皇？去年禁伐補償時，不願意依修正過的法律結果編列預算造成多麼大的爭議，以及在總預算審查時的阻礙，到最後把整件事情拖到今年，用追加預算方式編列預算，這些歷程卓榮泰都忘了？

「726大罷免大失敗後，說要好好跟在野黨溝通、要遞出橄欖枝，不過就是另外一個謊言而已。」黃國昌說，卓榮泰如果繼續自以為是太上皇，認為由立法院三讀通過的法律，都不用遵守，用這樣的態度硬幹國會的話，「我必須老實說，賴總統嘴巴講的團結全部都是騙人的、都是假的。」

黃國昌表示，如果卓榮泰心裡真的還有立法院三讀通過的法律的話，依法編列預算、依法行政，這不是任何法治國家的行政官員應該遵守的基本義務？卓榮泰在726大罷免大失敗以後，還繼續重蹈過去的錯誤，選擇用行政濫權方式抗拒遵守國會三讀通過的法律，「卓榮泰顯然是在對立法院宣戰，未來在政治上，所會造成的衝突只會繼續升高而已。」

黃國昌更質疑，請教賴清德總統，「卓榮泰這樣做事是你授意？」這就是賴清德所謂要跟在野黨好好溝通，或是要團結國家所採用的方式？ 

相關新聞

我駐美代表換人！徐斯儉將接任 俞大㵢轉駐西班牙

外交消息人士透露，中華民國總統賴清德已確定更換駐美國代表，由國家安全會議副秘書長徐斯儉取代現任代表俞大㵢，這項重要人事任...

李來希：早說退休警消獨調退休俸一場空 待9月立院修法全面停砍

行政院會昨通過115年度總預算，但立法院在今年1月通過警消退休條例增加退休所得替代率、6月通過軍人待遇條例修正案並未納入...

立院三讀軍人加薪政院未編預算 綠委：民進黨政府加過6次了

民國115年度中央政府總預算出爐，並未將軍人待遇調整及警消退休條例這2項爭議性的預算編列進去。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤...

立法院史上最長延會 公督盟批國會「假開會、真怠惰」

立法院延會已長達三個月，創下史上最長紀錄！公督盟和時力上午舉行記者會，痛批立法院不僅沒有展現應有的立法效率，反而淪為「假...

政院拒編軍人加薪預算 傅崐萁嗆別任性：送立院前再調整

明年度中央政府總預算案昨拍板，行政院長卓榮泰點名軍人待遇調整及警消退休條例是「爭議預算」，未納入總預算案也將提出釋憲，確...

明年總預算未調軍警待遇 黃國昌：賴清德團結喊假 卓榮泰對立院宣戰

行政院會昨通過明年度總預算，但未編列調增警消退休所得替代率、軍人待遇條例修正案相關預算。民眾黨主席黃國昌今表示，行政院長...

