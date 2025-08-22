國民黨主席改選…外界點名黃敏惠 黃回這8個字

國民黨主席選舉10月18日登場，現任黨主席朱立倫多次公開表示，希望順利交棒，呼聲極高的台中市長盧秀燕傳出可能不會角逐，誰帶領國民黨成為黨內與輿論熱議話題；日前媒體點名擔任國民黨副主席的嘉市長黃敏惠是適合的人選，黃回說，「目前專心市政工作」。

日前國民黨文傳會主委林寬裕在中常會後受訪表示，中常委關切，盧秀燕若不參加主席選舉，朱立倫是否可能競選連任，但朱立倫先前已多次提到，希望可以順利交棒的心願不會改變。

林寬裕說，國民黨有很多傑出人才可以承擔大任，很多有志一同的黨員會努力撐起國民黨；媒體追問，前副主席郝龍斌、副主席嘉市長黃敏惠被點名是適任人選，林寬裕回應，黨內有很多能力及經驗傑出的人才，足以領導國民黨，「朱立倫交棒的心願沒有任何改變」。

黃敏惠當4屆市長，打破地方自治史紀錄，明年卸任，治理市政獲多次「幸福城市」、「5星市長」及高民意支持度肯定，由於她明年屆滿卸任，政壇盛傳她是國民黨下一屆主席合適人選。

對選黨主席，黃敏惠始終保持低調，未正面回應。她僅以「目前專心市政工作」8字回應，強調現階段仍以市政為優先；這樣回應，地方政壇人士解讀是她一貫謹慎、務實風格。

市議會國民黨團書記長張秀華議員說，黨內人才濟濟，現階段大家重心都放在明天登場的公投及中部罷免投票，等選舉結束，參選主席局勢才會明朗。張秀華表示，黃敏惠此刻不願公開討論黨主席選舉，符合她一向低調務實風格。資深黨工表示，黨內一定會有人參選，但現階段討論主席問題言之過早，等公投與罷免投票結束後，主席選舉情勢才會明朗。