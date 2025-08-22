侯漢廷認錯被讚爆「會道歉的政治人物太稀有」 網酸：民進黨做不到

新黨北市議員侯漢廷上周爆料，美對台公布暫時性關稅當天，經濟部長郭智輝赴宴停留3小時。侯漢廷昨發出道歉聲明，指錯怪郭，兩度鞠躬道歉；郭予以肯定，仍不撤告。不少民眾讚會道歉的政治人物太稀有，反酸民進黨做不到，從不道歉，甚至「硬拗是有專利的。」

議員侯漢廷昨天下午在臉書發文，他日前依據消息來源提供的資訊，經初步查證與比對後，做出了郭智輝部長「在關稅公告當日停留宴席三小時」的結論。他未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷上出現重大失誤，錯怪郭智輝並引發社會不必要的紛擾，他向郭、經濟部全體、社會大眾及所有信賴他的每一位，致上最深切的歉意。

侯漢廷也在貼文留言，「日前本人未能嚴𧫴查核之發文，應已配合蒐證完畢，將予以刪除。再次向各位致歉。」國民黨北市議員游淑慧留言，「勇敢認錯，堅持監督」。但她也說，不論郭幾點下班，還是跑攤多久，堂堂經濟部長卻搞不清楚關稅狀況也是事實。國民黨高雄市議員邱于軒也留言「加油」打氣。

貼文發布不到一天，近2萬人按讚、加油，也湧入近2000千則鼓勵等留言。

不少人認為侯勇於認錯，「如此簡單的舉動，但是民進黨卻沒人做得到」、「民進黨的哪個錯了有道歉的，沒道歉還硬拗」、「不像某位愛造謠又不承認的立委」、「執政黨做不到，對他們來說認錯比登天還難」、「了不起，負責。反觀萊爾校長，大罷免沒人負責，只走了個油昌」、「比粉底義、吃飯傑、油壓濱只會狡辯，強幾千萬倍。」

有民眾直呼，「會道歉的政治人物實在是太稀有了」，有人就感嘆10年來好像很少看到政治人物道歉，直得肯定，反觀似乎某個政黨，不管哪個人說錯、做錯，從來不道歉，而且態度還是很強硬，其他人意有所指某黨做錯不認，還率領黨、行政官員、院長帶頭騙和造謠。

其他人直言，侯漢廷敢做敢當是有擔當的男人，「道歉聲明直接不迴避，很有誠意跟風度」、「比起民進黨好一萬倍，綠的每次都是三分道歉、七分指責別人」、「這種負責任的態度，民進黨沒有」、「比起那些硬拗的『綠色環保雜質』棒多了」，還有人大酸「別硬拗，那是有專利的。」民眾認為，郭智輝有到場是事實，停留時間根本不重要。