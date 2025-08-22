李來希：早說退休警消獨調退休俸一場空 待9月立院修法全面停砍

行政院會昨通過115年度總預算，但立法院在今年1月通過警消退休條例增加退休所得替代率、6月通過軍人待遇條例修正案並未納入；行政院長卓榮泰表示，這二項「爭議預算」要等確認不違憲才發放。全國公務人員協會前理事長李來希表示，殷殷企盼單獨提高退休所得的警消人員們該死心了，早說脫離公教會一場空，就等9月的立院開議，停止逐年遞減退休所得法案，沒有要求增加所得，只看有沒有心。

李來希在臉書貼文表示，走向團結和解的路，請先停止追殺退養的老人。

李來希表示，一如預期，警察人事條例修正案通過後，民進黨政權不僅明年度不編預算，今年的預算也無著落，警消海巡退休人員期待的退休金所得替代率調整案未來會如何發展，都成了未知數。

李來希表示，一如預期，卓內閣在法案通過後立即放話要聲請釋憲，從年初1月7日法案通過到現在整整超過八個月，拖到昨天才正式召開記者會表示不編預算，而且要聲請釋憲，為什麼？讓殷殷企盼的警消人員看了傻眼，好一個會整人的政府。施政要果決，要當機立斷，如果真有違憲疑慮，講清楚就立刻聲請釋憲，拖拖拉拉做什麼？整人嗎？台灣俗諺說的好：「吊肉摔死貓」；果真在警消人員身上如此應驗了。

李來希表示，現在既沒了預算，也暫時性的失去了法源，殷殷企盼單獨提高退休所得的警消人員們該死心了吧。唉。早說了就是不信，脫離公教一意孤行，結果還是一場空，再嘆。唉。

李來希表示，眼下大家要集中力量，鎖定修法的焦點是全體軍公教共同的問題，就是因應物價飆漲，要維護所有退休人員的購買力與所得替代率，停止凌遲式的砍殺退休所得，要求退休人員的所得要隨同物價指數調整，或者是要與在職人員的薪資調整機制連動，訴求正當，理由充分，簡單明瞭，這樣的修法只是停損，不增加退休人員所得，不會增加國家一分一毫的預算，軍公教人員的退休所得法源相同，所得接近，完全沒有違憲疑義，只要修正一個簡單條文，所有的問題都可以迎刃而解，而且立法院也已經召開多次公聽會了，既可以安撫退養人員的心，又可以照顧退養人員的生活，各方受益，無人受損，何樂不為？

李來希表示，一切就等9月的立法院開議，一個簡單的停止逐年遞減退休所得法案，只是一個停損的法案，沒有要求增加所得，不必再增加編列預算，這麼卑微的要求，過分嗎？通過這麼簡單的修正法案很難嗎？一點都不難，只看有沒有心。