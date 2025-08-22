黃暐瀚分析2028民進黨執政危機 直指「不是多數就贏」不能再出現

大罷免大失敗後，賴清德總統民調滿意度下滑，內閣改組風聲不斷。資深媒體人黃暐瀚分析2028民進黨的執政危機，他表示，過去民進黨兩次執政（2000年、2016年），成功因素大致可分為民主、進步、抗中、親美、文宣共5點。但從726大罷免的結果來看，過去的優勢，今日卻反成弱點。

黃暐瀚在臉書表示，首先是「民主」，早年國民黨威權專制，黨外代表「民主價值」。如今大罷免被多數選民認為是「選輸翻桌」，沒有民主素養。反罷才是「民主」，民進黨被視為正在「破壞民主」。

而「進步」議題，他說，民進黨堅持的進步價值很多，例如清廉勤政愛鄉土、居住正義、兩性平權等，其中1項「反核」，卻遭遇世界趨勢的挑戰，當世界各國都使用核電，連日本都恢復核電的時候，「堅持不用核」在今天的台灣，無法被認為是「進步價值」。

第3，「抗中」，黃暐瀚表示，可能大罷免無關兩岸議題，又或是台灣多數民意已轉向不想抗中。而「親美」論，因為抗中，所以過去一向親美，但美國總統川普上台後對台關稅、台積電赴美、賴清德總統過境紐約被拒等事，都讓台灣民眾感覺不到美國的善意。

文宣方面，黃暐瀚說，一個「萊爾總統」的諷刺影片，打得民進黨無力反駁。網路諷刺最多的「不是票多就贏」、「核三公投不能決定」等迷因哏，其實都與賴總統的「不是表決多數贏，就可以」、「核安問題，不是公投能解決」說法有落差，但民進黨卻無力論述，無法反駁。不適應網路世代媒體傳播的民進黨，只能被藍白壓著打。

黃暐瀚表示，2028的總統選舉，將是民進黨「連續第4次」（2016、2020、2024、2028）爭取執政，「當得太久，民眾會膩」，先天已經不利，再加上「民主、進步、抗中、親美、文宣」眼下全輸，除了期待「親美、抗中」在遇到總統大選時，民眾會有不同選擇之外，「民主、進步、文宣」3項明顯落後，得有明確扭轉之策。

黃暐瀚打比方，如果核三公投通過，就該順應民意啟動運轉程序，重建民眾對「民主」（多數贏）、「進步」（包容多元）的信心。「不是多數就贏」類似的談話，絕不能再出現，否則2028堪憂。