無期徒刑分級 學者：較符合民意

聯合報／ 記者黃于凡周嘉茹王聖藜／連線報導

立委推動無期徒刑分級制，罪行重大者終身不得假釋，中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆認為「可以討論」，但用刑法硬性規定假釋年限，恐忽略個案差異性，應保留一定的彈性；中央警察大學行政系主任許福生說，台灣長期朝廢死而行，以階段性而言，此舉可能較符合現行民意。

許福生認為，台灣長期朝廢止死刑而行，須思考如何創造「不需要死刑，而有死刑效果」的完善制度；死刑具滿足正義感應報作用，也能威嚇同類犯罪發生，將犯人從社會永遠隔離，也能達到防衛社會預防作用。

他指出，研究代替死刑制度，最常被考慮的就是「不允許假釋的無期徒刑」，或是比一般無期徒刑更重的特別無期徒刑，兩者皆是以廢止論為前提下的替代制度。

以目前狀況「不允許假釋的無期徒刑」較符合替代措施，也較合乎替代死刑功能，但不允許假釋的無期徒刑，是一種「漫長的死刑」，一生不得再復歸社會，違反改善更生法理，且可能產生自暴自棄，不利監所管理，反而更違反人道思想，某種意義上是比死刑更加嚴格的刑罰制度。

不過他認為，若要朝向廢除死刑，改處終身監禁不得假釋的無期徒刑，或許是較符合現行民意的做法。

有法界人士說，不准無期徒刑受刑人假釋，可能衍生獄政管理問題；分級制度是依罪名分？依在監表現分？還是其他合理依據？目前無法評論。

此外，過去檢方曾有研究指出，發生令人髮指的白曉燕命案及江國慶案件後，死刑存廢的議題確實會引發社會的省思，「罪大惡極」的人該如何處理？「罪大惡極」由誰認定？認定會有錯嗎？終生監禁可以替代死刑嗎？納稅人該不該出錢去奉養一個被判終生監禁的人？是否符合經濟原則？民眾會服氣嗎？被害人家屬的情感該如何撫平？

鄭瑞隆說，犯罪惡質性很高者，若希望不能假釋，法院可在判決書載明，現行做法不是完全不能處理。

