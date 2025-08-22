李洋掌運動部？卓揆沒有否認

「運動部」將在九月九日掛牌，傳出將由奧運金牌得主李洋出任部長，行政院昨未證實這項人事消息，李洋面對詢問也不表示意見。據了解，府院早已鎖定李洋執掌運動部，只待雙方最後確認。賴清德總統昨接見成都世界運動會代表團時表示，明年體育預算超過兩百億元，盼透過挹注更多資源，用體育壯大台灣。

賴總統上任後積極籌設運動部，行政院長卓榮泰曾透露，運動部部長、次長人選，必須清新、亮眼；現任體育署長鄭世忠、教育部次長張廖萬堅、李洋、奧運金牌得主郭婞淳都被點名有望擔任運動部長，據了解，政府相關人士曾徵詢郭婞淳擔任運動部長，但郭婉拒，李洋則是目前最可能人選，鄭世忠則可望出任運動部次長。

政院昨未證實運動部人事，僅稱行政團隊有任何異動、調整都會適時說明。卓榮泰昨被問及李洋是否將擔任運動部長？他微笑表示「九月九日」。

賴總統昨接見成都世界運動會代表團時，感謝大家為台灣爭光。賴總統提及，九月九日「國民體育日」，運動部將掛牌成立，除原本的國訓中心和運科中心，還要設立「全民運動署」和「國家運動產業發展中心」。賴總統表示，成立運動部希望能達到推動全民體育；協助運動員在國內外賽事中取得佳績；為退役運動員提供就業機會，持續幫助國家體育產業發展等三項目標。