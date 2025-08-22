葉丙成走定了？疑鋪路回台大

教育部政務次長葉丙成涉及洩漏性平案學生個資，遭七名民進黨立委送教育部性平會調查，至今已請假近九十天，最遲今天需公告結果，內閣傳將改組之際，葉丙成是否續任更受關注。

有教師向本報透露，葉丙成本學期已在台大開五門課，已達到正教授的學分數門檻，疑似為歸建鋪路。教育團體指出，葉丙成錯估自己對輿論的影響，若戀棧不去，恐怕會為教育部帶來更多困擾。

葉丙成因臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，起初溝通遲遲不刪文，直到遭自家民進黨立委送入性平會，創下教育部政次被送性平會先例。該案事發至今已近三個月，調查一延再延，據本報了解，教育部於十九日召開性平會，近日已將調查報告發給當事人，預計今天公布最後結果。

一名教育部內部人士對此感嘆，學生當然會不滿，但身為老師沒必要回嘴，這是老師都有的常識。而葉覺得自己被誣賴，偏要訴諸臉書平台發言，從頭到尾都忘了自己是網紅、有輿論影響力，更忽略輿論對當事學生的影響，「這種狀況他當然要負責」。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，葉丙成過去在社群平台上提到，會在次長和老師的身分間切換拿捏，但他始終沒搞清楚，一言一行就是代表教育部，其用教育部業務南下彰化宣導，在回程高鐵上吃肉圓也要發臉書，到底是所為何事。

魏佳卉指出，葉錯估網紅對輿論的影響力，更缺乏身為教育部政務官的自覺，戀棧不去又無法自我約束，恐怕未來也只會為教育部帶來更多麻煩。

台大校方表示，電機系教授葉丙成自去年五月廿日借調教育部政務次長，至今未有改變。