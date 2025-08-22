聽新聞
0:00 / 0:00

葉丙成走定了？疑鋪路回台大

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部政務次長葉丙成涉及洩漏性平案學生個資，遭七名民進黨立委送教育部性平會調查，至今已請假近九十天，最遲今天需公告結果，內閣傳將改組之際，葉丙成是否續任更受關注。

有教師向本報透露，葉丙成本學期已在台大開五門課，已達到正教授的學分數門檻，疑似為歸建鋪路。教育團體指出，葉丙成錯估自己對輿論的影響，若戀棧不去，恐怕會為教育部帶來更多困擾。

葉丙成因臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，起初溝通遲遲不刪文，直到遭自家民進黨立委送入性平會，創下教育部政次被送性平會先例。該案事發至今已近三個月，調查一延再延，據本報了解，教育部於十九日召開性平會，近日已將調查報告發給當事人，預計今天公布最後結果。

一名教育部內部人士對此感嘆，學生當然會不滿，但身為老師沒必要回嘴，這是老師都有的常識。而葉覺得自己被誣賴，偏要訴諸臉書平台發言，從頭到尾都忘了自己是網紅、有輿論影響力，更忽略輿論對當事學生的影響，「這種狀況他當然要負責」。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，葉丙成過去在社群平台上提到，會在次長和老師的身分間切換拿捏，但他始終沒搞清楚，一言一行就是代表教育部，其用教育部業務南下彰化宣導，在回程高鐵上吃肉圓也要發臉書，到底是所為何事。

魏佳卉指出，葉錯估網紅對輿論的影響力，更缺乏身為教育部政務官的自覺，戀棧不去又無法自我約束，恐怕未來也只會為教育部帶來更多麻煩。

台大校方表示，電機系教授葉丙成自去年五月廿日借調教育部政務次長，至今未有改變。

台大 葉丙成 教育部

延伸閱讀

請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果

葉丙成請假72天…立委質疑「辦小不辦大」 教長鄭英耀：這件事是我的痛

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

一拖2個月…葉丙成涉洩性平案學生個資 教團：葉應知所進退

相關新聞

美擬用補助換台積股權 政院：國家利益優先將持續關注

傳美國政府可能入股台積電，行政院表示，對於入股的相關評論，政府始終以守護國家利益、產業利益為最大考量，將持續密切關注相關...

政院公布史上最高國防預算 國民黨向國際喊話：挺國防但綠削弱戰力

行政院今公布明年度總預算案，國防預算創新高。國民黨國際部透過中英文新聞稿對外表示，「中國國民黨堅定支持增加國防預算、購買...

鄭麗文表態選黨魁後首合體 盧秀燕緊握手「講這句」藏玄機

國民黨主席即將改選，知情人士透露，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，引發黨內熱議。前立委鄭麗文日前也表態，若盧不選，她...

行政院拒為藍白2法編明年預算 民眾黨團怒轟：應換掉卓榮泰

行政院會今通過明年度中央政府總預算案，舉債高達2992億，卻未將立法院修正通過「警察人員人事條例」及「軍人待遇條例」所需...

快樂宴停留3小時...侯漢廷道歉認未嚴謹查核 郭智輝回應了

台北市議員侯漢廷日前在社群平台發文爆料，指經濟部長郭智輝在關稅談判公布當天，在飯店設「快樂宴」並停留3小時，郭智輝日前委...

地方統籌分配款增4165億 卓揆：須舉債4000億因應

為因應新版財劃法上路，行政院昨拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰說，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加四一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。