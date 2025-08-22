聽新聞
地方統籌分配款增4165億 卓揆：須舉債4000億因應

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

為因應新版財劃法上路，行政院昨拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰說，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加四一六五億元，比今年多了百分之五十八，但也因此造成中央財政缺口，明年度總預算收支短差與債務還本，再加上兩項特別預算，中央須舉債四千億因應。

明年度中央政府總預算歲入二兆八六二三億元、歲出編列三兆三五○億元，相抵差短一七二七億元，加計債務還本一二六五億元，須融資調度財源二九九二億元，再加上海空戰力提升計畫提升、風災特別預算案共一○○八億元，須舉債四千億元。

行政院長卓榮泰昨提到，國家經濟正處於高度成長階段，但新版財劃法使得明年要分配給地方的統籌分配稅款大幅增加，中央財政出現極大缺口。

根據新版財劃法規範，將所得稅總收入百分之十一、營業稅總收入減除依法提撥統一發票給獎獎金後的全部收入及貨物稅百分之十，由中央新法公式及規定分配直轄市、縣市及鄉鎮市；另外，新法將土地增值稅稅收全數給予直轄市、縣市等。以此計算，中央挹注地方財源部分，明年度中央統籌分配稅款將達八八四一億元，較今年度增加釋出財源四一六五億元予地方政府。新版財劃法規範，一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算數，因此明年度編列二五○一億元與今年度相同。

財政部次長李慶華說明，因新版財劃法大幅調整中央、地方經費分配比率，歲入營業稅部分僅剩百分之一點五基金經費、百分之三統一發票給獎經費，剩下百分之九十五點五都撥給地方，因此明年度營業稅相較今年大幅減少三○三八億元。

總預算 卓榮泰

相關新聞

美擬用補助換台積股權 政院：國家利益優先將持續關注

傳美國政府可能入股台積電，行政院表示，對於入股的相關評論，政府始終以守護國家利益、產業利益為最大考量，將持續密切關注相關...

政院公布史上最高國防預算 國民黨向國際喊話：挺國防但綠削弱戰力

行政院今公布明年度總預算案，國防預算創新高。國民黨國際部透過中英文新聞稿對外表示，「中國國民黨堅定支持增加國防預算、購買...

鄭麗文表態選黨魁後首合體 盧秀燕緊握手「講這句」藏玄機

國民黨主席即將改選，知情人士透露，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，引發黨內熱議。前立委鄭麗文日前也表態，若盧不選，她...

行政院拒為藍白2法編明年預算 民眾黨團怒轟：應換掉卓榮泰

行政院會今通過明年度中央政府總預算案，舉債高達2992億，卻未將立法院修正通過「警察人員人事條例」及「軍人待遇條例」所需...

快樂宴停留3小時...侯漢廷道歉認未嚴謹查核 郭智輝回應了

台北市議員侯漢廷日前在社群平台發文爆料，指經濟部長郭智輝在關稅談判公布當天，在飯店設「快樂宴」並停留3小時，郭智輝日前委...

地方統籌分配款增4165億 卓揆：須舉債4000億因應

為因應新版財劃法上路，行政院昨拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰說，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加四一...

