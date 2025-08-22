聽新聞
0:00 / 0:00

武器維持、人員訓練費 趕不上採購研發 揭仲：國防支出結構嚴重失衡

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

行政院會通過明年度中央政府總預算案，其中「總體國防支出」金額將達到創紀錄的九四九五億元，占ＧＤＰ預估值廿八點六兆的比率約百分之三點三二。淡江大學戰略所兼任助理教授揭仲擔憂，行政院並未納入軍人加薪方案的三○○億元，可能引發在野黨杯葛，甚至不排除會要求將總預算退回重編。

揭仲進一步提醒，若按照往年標準，僅計算「核心國防支出」，則明年約八一三六億元，占ＧＤＰ預估值廿八點六兆元的比率為百分之二點八四。他提醒，雖然明年度「核心國防支出」比一一四年度相同標準下的六三八六億，大幅增加逾一六○○億，增幅高達百分之廿六，但國防支出結構失衡的情形，卻也比往年嚴重。

他分析，一一五年用於武器採購與研發的金額，包括軍事投資預算一六一六億與特別預算的分配數一八六八億，合計高達三四八四億；但用於人員訓練、燃料採購與武器裝備維修保養的作業維持預算，卻因為難以獲得特別預算的挹注，以一一五年度僅為一九九○億來看，其金額成長趕不上武器採購與研發的幅度。

揭仲提醒，武器採購與研發支出與「作業維持」支出，最好能維持一比一的比例，以確保所獲得的武器裝備有合格的人員操作、有足夠的燃料來運作，和獲得必要的保養維護。然而，國軍武器採購研發支出，與作業維持支出之間的比例，近年卻出現失衡徵兆，一一三年度高達一點七二比一，去年度略降為一點五九比一，明年度可能增為新高之一點七五比一，失衡情形令人擔心。

淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，明年國防預算納入退撫及海巡支出，顯示在現今威脅多元化的情況下，國防事務不再僅限於國防部的責任，例如關鍵基礎設施的防護等。尤其這次納入海巡經費，更凸顯在面臨中共灰色地帶行動的挑戰時，海巡署將扮演更多更吃重的角色。

林穎佑認為最主要還是像美國政壇及民間，展現台灣對於自我防衛的企圖心，相對於北約會員國對於國防的投注，台灣的決心絕不下於各國。

國防 總預算

延伸閱讀

新增國防特別預算1176億元 國防部：「防衛韌性特別條例」近期拍板

專家：武器維持費失衡恐影響後勤 軍人加薪釋憲恐再起爭議

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

學者：美對台關稅接近東南亞防中洗產地 後續232條款更關鍵

相關新聞

美擬用補助換台積股權 政院：國家利益優先將持續關注

傳美國政府可能入股台積電，行政院表示，對於入股的相關評論，政府始終以守護國家利益、產業利益為最大考量，將持續密切關注相關...

政院公布史上最高國防預算 國民黨向國際喊話：挺國防但綠削弱戰力

行政院今公布明年度總預算案，國防預算創新高。國民黨國際部透過中英文新聞稿對外表示，「中國國民黨堅定支持增加國防預算、購買...

鄭麗文表態選黨魁後首合體 盧秀燕緊握手「講這句」藏玄機

國民黨主席即將改選，知情人士透露，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，引發黨內熱議。前立委鄭麗文日前也表態，若盧不選，她...

行政院拒為藍白2法編明年預算 民眾黨團怒轟：應換掉卓榮泰

行政院會今通過明年度中央政府總預算案，舉債高達2992億，卻未將立法院修正通過「警察人員人事條例」及「軍人待遇條例」所需...

快樂宴停留3小時...侯漢廷道歉認未嚴謹查核 郭智輝回應了

台北市議員侯漢廷日前在社群平台發文爆料，指經濟部長郭智輝在關稅談判公布當天，在飯店設「快樂宴」並停留3小時，郭智輝日前委...

地方統籌分配款增4165億 卓揆：須舉債4000億因應

為因應新版財劃法上路，行政院昨拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰說，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加四一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。