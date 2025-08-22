參考北約模式 國防預算大增逾3100億

行政院院會通過明年度中央政府總預算案，各界關切的國防預算部分，共計增列九四九五億元，比去年法定預算六三八六億元大幅增加三一○○億元，佔ＧＤＰ達百分之三點三二，增加了零點五個百分點。其中國防部年度預算增列九三八億，達六九七三億元；特別預算增加一八六八億元。同時參考北約組織的模式，納入退除役官兵退休給付一○六四億元及海巡支出二九五億元。

進一步分析明年國防預算，「軍事投資」、「作業維持」及「人員維持」共增列九三八億元。包括軍事投資為配合軍購案付款期程編列一六一六億，比去年增加二三二億元。作業維持費為因應敵情威脅增列彈藥與零附件籌補等需求，增列五一四億達一九九○億元。人員維持費部分，依行政院核定調升的各項加給增列一九二億，達二○○八億元。

同時為因應賴總統提出ＧＤＰ百分之三的目標，明年度國防預算額外納入原屬退輔會的除役官兵退休給付一○六四億元，以及海巡署支出二九五億元，合計增列超過一三○○億元。

目前執行中的特別預算方面，明年度即將結案的「新式戰機採購特別預算」及「海空戰力提升計畫特別預算」兩項，分別編列三九九億及二九三億元。不過，行政院新增預計編列的特別預算達一一七六億元。

國防部主計局長謝其賢中將表示，外界所謂軍購預算的法源定名為「防衛韌性特別條例」，八月八日已經送進行政院正在審查中。他指出，先前的「國土安全韌性特別條例」以及「防衛韌性特別條例」，國防部明年預計編列約一一○○億元、海巡署編列約七六億元，詳細內容還在審查中。

國民黨立委徐巧芯表示，明年增加國防預算，卻不管不顧國軍的薪資，「未來誰要幫你賣命」？要如何抗中保台？讓軍人寒心以後，我國國軍的戰力是增是減？答案非常清楚。

國民黨立委吳宗憲表示，支持強化國防，但應把買垃圾武器的錢，集中買對保護台灣有效的武器。

民眾黨立委林憶君表示希望每一分錢都是用在刀口上，而不是用「耍嘴皮」的方式「重新定義」國防預算，將更多預算科目納入計算，就只是為了應付達到ＧＤＰ百分之三的期待，實際上內容是「換湯不換藥」。